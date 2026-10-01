L’équipe des Pays-Bas reprend la Ligue des nations jeudi soir avec un déplacement en Grèce. Le sélectionneur Xavi a désormais dévoilé les onze joueurs qui débuteront.

Bart Verbruggen conserve la confiance de Xavi et débute dans les buts. Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) seront les latéraux de la défense à quatre mise en place par le technicien espagnol.

Jan Paul van Hecke, forfait sur blessure, est remplacé par Jurriën Timber, aligné dans l’axe droit aux côtés du capitaine Virgil van Dijk.

Joey Veerman est de nouveau titularisé par Xavi, qui laisse Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders sur le banc. Guus Til aura sa chance en numéro 10, tandis que Quinten Timber devra assurer l’équilibre.

Dans Rondo, Ruud Gullit s’est montré très élogieux au sujet de l’abattage de Crysencio Summerville et Mexx Meerdink, auteur d’un doublé dimanche à Belgrade. Les deux attaquants débutent également contre la Grèce.

Xavi a dû rayer le nom de Cody Gakpo en raison d’une blessure, l’attaquant ayant quitté le stage de la sélection néerlandaise. Ruben van Bommel aura désormais l’occasion de se montrer sur l’aile gauche.

Composition de la Grèce : Tzolakis ; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas ; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis ; Pavlidis, Ioannidis.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Til, Q. Timber ; Summerville, Meerdink, Van Bommel.