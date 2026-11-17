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La sélection néerlandaise a concédé hier, lundi, l'une des plus lourdes défaites de son histoire en s'inclinant 5-0 face à l'Allemagne de Jürgen Klopp.

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Les Pays-Bas ont ainsi perdu la première place de leur groupe en Ligue des nations. S'ils se sont qualifiés pour le tour suivant en tant que deuxièmes, leur prestation a suscité de vives critiques ces dernières heures.

L'une des critiques les plus sévères est venue du quotidien néerlandais De Telegraaf, qui a qualifié l'ancien joueur du FC Barcelone de « responsable d'une humiliation sans précédent ». C'est ainsi que le journaliste Valentijn Driessen a titré son analyse de la victoire 5-0 de l'Allemagne.

De mauvais choix après la blessure de De Jong

L'une des principales critiques adressées au sélectionneur porte sur le choix du remplaçant de Frenkie de Jong au milieu de terrain.

Le journaliste estime que titulariser Quinten Timber a été une erreur : « Ce n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger la construction du jeu. Et Joey Veerman ne peut pas s'en charger seul. »

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Il conclut son analyse en affirmant qu'il attendait davantage d'un homme de football comme Xavi Hernández, tout en soulignant que la défaite aurait pu être encore plus lourde : « Ils ont été écrasés. La prestation de la sélection néerlandaise a été sidérante. En seconde période, ils ont été bien en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Le score de 5-0 est même très clément, car il aurait facilement pu être de 8-0. »

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Des notes faibles pour les joueurs néerlandais

Le même journal a également attribué des notes faibles à l'ensemble de la sélection, ce qui a aussi touché le sélectionneur, lors de l'une des soirées les plus difficiles de sa carrière d'entraîneur.

Cette contre-performance intervient quelques jours seulement après la démonstration offensive face à la Grèce (7-0).

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Concernant le jeu de l'équipe, le quotidien relève également qu'« on n'a pas vu grand-chose du football dominant, fondé sur la possession, que Xavi a toujours voulu imposer depuis le début » et que l'équipe « était un groupe désorganisé, sans passion ni discipline… sans niveau ni cohésion entre ses membres ».

Les réactions à la défaite

Les médias néerlandais se sont aussi intéressés aux réactions suscitées par la défaite au-delà des frontières, soulignant que la presse étrangère parle d'une « véritable honte ».

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Après une défaite d'une telle ampleur, il est évidemment très difficile d'en tirer le moindre enseignement positif.

Un adversaire redoutable

Cette défaite laisse aussi présager un quart de finale de Ligue des nations particulièrement difficile.

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Elle relègue les Pays-Bas à la deuxième place du groupe, ce qui les opposera à l'un des premiers des autres groupes. Dans l'attente des résultats du groupe 4, que le Portugal devrait terminer en tête, les deux autres adversaires possibles sont l'Angleterre ou la France, respectivement troisième et quatrième de la dernière Coupe du monde.

Une statistique négative pour les Pays-Bas

L'Allemagne a livré l'un de ses matchs les plus aboutis en Ligue des nations, en s'imposant 5-0 face aux Pays-Bas lors de la sixième journée de la phase de groupes, hier, lundi.

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Le résultat a fait l'effet d'un choc pour les Pays-Bas, qui abordaient la rencontre avec beaucoup de confiance après des prestations offensives remarquées. Mais l'Allemagne a imposé son rythme et a converti ses occasions sans pitié.

Ce 5-0 n'est pas seulement un score lourd, c'est aussi une statistique rare dans l'histoire des Pays-Bas en compétition officielle. La dernière fois que les Pays-Bas avaient encaissé cinq buts lors d'un match officiel remonte au 16 juillet 1952, face à la sélection brésilienne (B), lors du tour préliminaire des Jeux olympiques, selon les statistiques de Stats Foot.

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Selon la même source, les Pays-Bas avaient déjà encaissé cinq buts, mais lors d'un match amical face à la Belgique, le 4 septembre 1999.