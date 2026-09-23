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Rian Rosendaal
Traduit par

Xavi explique pourquoi Weghorst n’est pas nécessaire contre l’Allemagne

Pays-Bas vs Allemagne
Pays-Bas
Allemagne
UEFA Nations League A
W. Weghorst

Xavi préfère ne pas parler des joueurs qu’il n’a pas sélectionnés pour cette trêve internationale, comme il l’explique dans un entretien accordé à Ziggo Sport. Le sélectionneur des Pays-Bas a notamment décidé de ne pas convoquer Wout Weghorst.

Le journaliste de la chaîne payante souligne que l’équipe des Pays-Bas fonctionne souvent avec un plan B. Xavi n’y voit toutefois aucun intérêt et explique pourquoi il n’a pas besoin de Weghorst à l’heure actuelle.

« Nous avons d’autres plans. Il y a des attaquants importants sur la liste. Je préfère ne pas parler des joueurs qui ne figurent pas sur la liste », a insisté le technicien espagnol, à un jour de la rencontre face à l’Allemagne en Ligue des nations.

« Et pour les autres joueurs qui ne sont pas sur la liste, la liste sera de nouveau ouverte en novembre », a ajouté Xavi, laissant la porte entrouverte pour l’avenir, notamment à Weghorst.

Xavi avait déjà fait savoir lundi, lors d’un point presse, que Weghorst n’était pas encore écarté définitivement. « La porte est ouverte à tout le monde, donc aussi à lui », a ainsi glissé le sélectionneur à l’attaquant du FC Twente.

UEFA Nations League A
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Weghorst n’écartera en tout cas jamais les Pays-Bas, comme il l’a expliqué la semaine dernière à RTV Oost. « C’est la plus grande fierté que de représenter son pays. Je sais que j’ai eu ma valeur. S’ils choisissent maintenant de voir les choses autrement, c’est leur droit le plus strict. Je serai disponible à tout moment pour l’équipe des Pays-Bas. »

L’avant-centre longiligne compte 53 sélections (14 buts) avec l’équipe des Pays-Bas. Weghorst a notamment participé à deux Coupes du monde et un Championnat d’Europe. 

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