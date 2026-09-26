Xavi adresse un message spécial et lourd de sens à Memphis Depay

Xavi a délivré samedi soir, en conférence de presse avec l’équipe des Pays-Bas, un message lourd de sens sur l’absence de Memphis Depay.

Xavi a convoqué Joshua Zirkzee dans la sélection en remplacement de Brian Brobbey, blessé. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas choisi Memphis, Xavi a gardé une réponse remarquablement brève. « Il le sait. En novembre, il y aura une nouvelle liste », a déclaré le sélectionneur, qui semble ainsi laisser la porte grande ouverte à un retour du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe des Pays-Bas.

Xavi n’a de toute façon pas voulu trop en dévoiler sur ses choix en vue du match contre la Serbie, lors de la conférence de presse. Il ne communiquera sa composition à ses joueurs que peu avant le coup d’envoi. « J’aime bien faire comme ça, parce que tout le monde reste concentré. Je ne sais pas si c’est la bonne méthode, mais c’est la mienne. Moi-même, je n’aimais jamais savoir que je ne jouais pas. »

Cette manière de faire est à l’opposé de ce que Xavi a lui-même connu par le passé sous Louis van Gaal. « Je n’aimais pas ça, donc je fais autrement. Van de Ven, lui, aime bien ? Alors je devrais peut-être aller lui parler », a-t-il plaisanté lorsqu’on lui a dit que Micky van de Ven préférait justement être fixé tôt.

Le sélectionneur a souligné qu’il était satisfait de la manière dont ses joueurs ont assimilé ses idées contre l’Allemagne (1-1). « J’ai beaucoup appris de mes joueurs. Ils sont très ouverts à notre philosophie. L’aspect humain est très présent, ils forment vraiment une famille », a raconté Xavi à propos de sa première période avec le groupe.

Van de Ven, également présent lors de ce point presse, reconnaît ce constat et voit que la nouvelle approche est bien accueillie au sein de l’équipe des Pays-Bas. « Le sélectionneur a ses propres idées, cela demande un peu de temps. J’ai l’impression que cela passe bien auprès de tout le monde et, contre l’Allemagne, beaucoup de choses ont fonctionné. »

Xavi devra toutefois composer avec le forfait de Lutsharel Geertruida pour le match contre la Serbie. « Il a ressenti quelque chose à l’entraînement, donc il retourne au PSV », a expliqué le sélectionneur, qui a par ailleurs confirmé que Jurriën Timber est bien disponible.

Par ailleurs, Xavi ne voit aucune raison d’accorder un repos supplémentaire à ses joueurs en raison du calendrier chargé. « C’est un facteur, cela fait partie du jeu. Nous surveillons les joueurs, cela en fait partie. Les joueurs n’ont pas besoin de repos supplémentaire, ils sont prêts. »