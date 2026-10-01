Wim Kieft ne comprend rien à la manière dont le sélectionneur Xavi Hernández a mis en place l’équipe des Pays-Bas contre la Grèce. L’ancien attaquant voit surtout de gros problèmes apparaître sur le côté droit à cause du positionnement de Denzel Dumfries, qui, selon lui, sort aussi Crysencio Summerville du match.

Les Pays-Bas ont vécu une première période dramatique à Thessalonique et sont rentrés aux vestiaires avec un retard de 2-0. Fotis Ioannidis a ouvert le score après 23 minutes et, juste avant la pause, Giorgios Masouras a doublé la mise après une perte de balle évitable de Ruben van Bommel.

Dans son analyse à la pause sur NOS, Kieft vise clairement les choix tactiques de Xavi. « Je ne comprends rien à la position de Dumfries. Quand nous avons le ballon, il est déjà terriblement bas », constate l’ancien international.

Selon Kieft, la position du latéral droit empêche plusieurs joueurs néerlandais de s’exprimer correctement. « Il se sort lui-même du match à cause de ça, mais il sort aussi Summerville du match. Je ne comprends pas non plus que le coach Xavi ne voie pas à un moment donné que ça ne va pas. »

Rafael van der Vaart n’a pas non plus un seul mot positif sur le jeu des Pays-Bas. L’ancien milieu de terrain voit une équipe sans organisation claire. « Je dois être honnête : je trouve que c’est vraiment une première période tellement terriblement désespérante. »

Van der Vaart va ensuite encore plus loin dans sa critique. « Tout le monde court partout, complètement perdu. Si tu te promènes comme ça dans Amsterdam, ils appellent la police parce qu’il y a des personnes désorientées dans la rue. Ce n’est vraiment pas normal, chacun fait n’importe quoi. »

Virgil van Dijk n’échappe pas non plus aux critiques sur le but encaissé face à Ioannidis. Van der Vaart estime que Dumfries doit sentir plus tôt que ça risque de mal tourner, mais pointe ensuite aussi le capitaine du doigt : « Van Dijk doit l’anticiper bien plus tôt, et alors Van de Ven suit automatiquement. En réalité, tout le monde fait ici une erreur d’appréciation. »

Kieft abonde dans son sens et estime qu’on peut attendre davantage de joueurs avec autant d’expérience : « Ce sont quand même des joueurs d’un certain calibre, de par leur nom et leur expérience. Alors, tu dois sentir et évaluer ce qui va se passer. »