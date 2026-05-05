Wesley Sneijder prodigue un conseil pressant à Virgil van Dijk après la rencontre Arsenal - Atlético Madrid

Les analystes de Ziggo Sport, Wesley Sneijder et Toby Alderweireld, ont salué la prestation de Viktor Gyökeres mardi lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (1-0). Le Suédois n’a pas marqué, mais il a constitué une menace constante pour la défense espagnole. Selon Sneijder, il existe toutefois un moyen de le contenir.

« Il a réalisé une bonne performance », analyse Alderweireld. « Il est fort, il conserve bien le ballon. Il a une bonne capacité de course. Son bagage technique n’est pas celui d’un véritable avant-centre de haut niveau, mais il compense par ailleurs. »

L’attaquant a toutefois manqué une énorme occasion à la 66^e minute, en tirant au-dessus du cadre après un centre venu de la gauche. Il a ainsi privé Arsenal du 2-0, mais les Gunners ont tenu bon, conservant leur avantage d’un but et leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

« Cette occasion n’était pas évidente, mais le tir devait aller au but. Il ne l’a pas fait. Néanmoins, il a été très important pour Arsenal ce soir, il a pesé sur la défense. C’est un attaquant très complet », conclut l’ancien défenseur de Tottenham Hotspur, le rival historique d’Arsenal.

Le 20 juin, jour férié en Suède, Gyökeres affrontera les Pays-Bas en Coupe du monde. Les Oranje doivent-ils craindre l’avant-centre ? « Oui, s’ils font comme Pubill, le défenseur de l’Atlético », prévient Sneijder.

« Il cherchait la confrontation à chaque fois. Évidemment, tu peux difficilement gagner ce genre de duel. On se disait même en studio : “Garde tes distances !” Il va de toute façon l’emporter, c’est exactement ce qu’il veut. Il attend de sentir ton poids, puis il pivote, se jette de tout son corps et s’en va. »

« Ne fais pas ça ! Laisse-le tourner, puis place-toi devant lui. Beaucoup de défenseurs, les moins avisés, commettent cette erreur. Alors, Virgil : garde tes distances ! » conclut Sneijder, conseillant au capitaine des Oranje de rester discipliné.