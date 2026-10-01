L’équipe des Pays-Bas a vu contre la Grèce une égalisation très discutable de Denzel Dumfries être refusée. L’arbitre Marco Guida a annulé le 2-2 après l’intervention du VAR Daniele Chiffi pour un hors-jeu, mais selon les règles de l’IFAB, le but aurait dû être accordé.

La situation est née d’un long ballon de Joey Veerman. Dumfries a remis le ballon de la tête depuis le second poteau en direction du but. Mexx Meerdink se trouvait là et a légèrement touché le ballon. À ce moment-là, Dumfries était en position de hors-jeu, mais le ballon est arrivé au défenseur grec Panagiotis Retsos.

Retsos a volontairement emmené le ballon rebondissant vers le côté et a tenté d’éliminer Dumfries. L’international néerlandais l’a senti venir, a intercepté le ballon et a marqué de près.

C’est précisément cette action volontaire de Retsos qui est décisive selon la loi 11 de l’IFAB. Une position de hors-jeu antérieure est annulée lorsqu’un adversaire joue délibérément le ballon, tant qu’il ne s’agit pas d’un arrêt délibéré.

L’IFAB parle alors de « deliberate play ». Un défenseur n’a pas besoin de contrôler parfaitement le ballon : un contrôle raté, une passe manquée ou une intervention défensive manquée peuvent également être considérés comme une action de jeu volontaire.

Parmi les critères importants figurent notamment le fait que le défenseur ait le ballon en vue, qu’il ait le temps de réagir et qu’il puisse positionner son corps. Dans le cas de Retsos, le ballon a rebondi simplement devant ses pieds et il a fait délibérément le choix de l’emmener avec l’intérieur du pied.

Son action semble donc très proche des exemples donnés par l’IFAB elle-même. Si un défenseur joue délibérément le ballon avant de le perdre face à un attaquant qui était auparavant hors-jeu, le jeu doit en principe se poursuivre.

L’arbitre italien Guida a été appelé sur le bord du terrain par son compatriote Daniele Chiffi (le VAR) et a refusé le but après avoir visionné les images pour un hors-jeu.







