Vive altercation : Bellingham qualifie Giuliano Simeone de « putain de lâche »

Un rapport de presse a révélé un incident marquant lors du derby de Madrid, dimanche, dont le protagoniste était Jude Bellingham, la star du Real Madrid.

Le journal « The Sun » a indiqué que Jude Bellingham a semblé traiter la star de l'Atlético, l'Argentin Giuliano Simeone, de « maudit lâche », lors de la défaite du Real Madrid deux buts à un dans le derby.

La star de l'Angleterre, Bellingham, a déjà eu un différend avec Simeone après la Coupe du monde de l'été dernier.

Les tensions sont montées après la défaite du Real Madrid 2-1 au stade Wanda Metropolitano, dimanche, un match marqué par une très forte tension.

Simeone a adressé un coup de pied en direction de Bellingham alors que le Real Madrid cherchait à égaliser en seconde période, et le champion de la sélection des Trois Lions, âgé de 23 ans, s'est relevé rapidement du terrain pour l'affronter.

Le milieu de terrain chevronné de l'Atlético, Koke, a tenté d'apaiser la situation en écartant Bellingham, mais la star du Real Madrid a tenu à avoir le dernier mot.

Il semble que les caméras, diffusées au Royaume-Uni sur la chaîne Premier Sports, aient capté Bellingham en train de crier : « Va te faire foutre, maudit salaud ».

L'ancienne star du Borussia Dortmund était déjà furieuse après une altercation avec un autre international argentin plus tôt dans le match.

Cristian Romero a réussi d'une manière ou d'une autre à éviter le carton rouge en raison de son tacle violent sur Bellingham, bien que l'arbitre ait été envoyé vers l'écran de l'assistance vidéo à l'arbitrage, puis Romero a semblé se moquer de Bellingham à la suite de cela.

Au coup de sifflet final, Bellingham, furieux, a poursuivi l'arbitre Ortiz Arias pour l'interroger sur ses décisions.

Bellingham a crié : « Deux cartons rouges, deux, deux ».

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Le résultat s'est avéré coûteux puisque le Real Madrid a reculé à la quatrième place de la Liga, tandis que l'Atlético occupe la deuxième place avant une trêve internationale de trois semaines.

Lors de son prochain match, le Real Madrid accueillera Villarreal, neuvième, le samedi 10 octobre, tandis que l'Atlético Madrid se déplacera pour affronter Alavés.