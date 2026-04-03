Vinícius sera absent du Real Madrid avant le match contre le Bayern Munich… et Díaz accompagnera Mbappé

Selon le journal espagnol « Marca », la star marocaine Ibrahim Diaz devrait figurer dans le onze de départ du Real Madrid samedi prochain, lors du match à l'extérieur contre Majorque, comptant pour la 30e journée de la Liga.

En revanche, l'international brésilien Vinícius Júnior devrait être absent de la rencontre en raison de la fatigue.

Vinícius est retourné à Valdebebas, bien que le club lui ait proposé de prendre un jour de repos, mais il a suivi un programme précis : kinésithérapie et exercices de rééducation, sans participer aux entraînements.

Selon la presse, il n'y a pas de blessure, mais Vinícius souffre d'un épuisement important : il a disputé 55 des 57 matchs depuis la Coupe du monde des clubs l'été dernier, et tout le monde au Real estime que c'est la mesure la plus appropriée.

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« Marca » ajoute que les Merengues débuteront le match avec la composition suivante :

Gardien de but : Lunin.

Défense : Arnold, Rüdiger, Hoesen, Carreras.

Milieu de terrain : Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham.

Attaque : Ibrahim Diaz, Kylian Mbappé.

Le match contre Majorque précède une rencontre cruciale, puisque le Real accueillera son rival, le Bayern Munich, mardi prochain au stade Santiago Bernabéu, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, dans ce qui s'annonce comme le « Clásico européen ».