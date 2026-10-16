Pendant quelques secondes, tout allait soudain de nouveau pour le mieux. Dimanche matin, les journaux espagnols auraient probablement salué la capacité de l’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, à piquer l’une de ses superstars au vif. Après plusieurs prestations décevantes, The Special One avait en effet placé Vinicius Junior sur le banc pour la première fois de la saison, samedi dernier, lors de la victoire 1-0 contre le FC Villarreal en championnat.

Une décision également liée, bien sûr, à la fatigue des voyages que Vinicius Junior avait dû effectuer avec la sélection brésilienne pendant la dernière trêve internationale. Il y aurait tout de même eu matière à un beau titre lorsque le joueur portant le numéro 7, entré en jeu à la 71e minute, a cru inscrire le but du 2-0 qui semblait sceller le sort du match.

Le Bernabéu, souvent si critique à son égard, a explosé de joie lorsque Vinicius, parfaitement servi par Jude Bellingham, a conclu sans trembler à bout portant. Dans une scène sentimentale bien dans le style du Real, le héros du moment a embrassé l’écusson du club sur son maillot. Mourinho s’est élancé de son banc et l’a rejoint avec une rapidité surprenante pour serrer chaleureusement son magicien offensif dans ses bras.

Combien gagne Vinicius Junior au Real Madrid ?

Ce but devait marquer la fin des difficultés de Vinicius après un début de saison compliqué. La fin de semaines difficiles et agitées, traversées depuis l’élimination décevante et précoce du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, début juillet. Les rumeurs d’un départ de Madrid vers le FC Arsenal ont persisté une bonne partie de l’été. Ce n’est que début août que la situation a été officiellement clarifiée : Vinicius reste au Real, a prolongé son contrat jusqu’en 2032 et gagnerait désormais environ 25 millions d’euros par an.

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Mais certains supporters lui en ont voulu pour le feuilleton de sa prolongation, qui a duré environ un an et demi. Et comme le Brésilien n’a toujours pas trouvé son rythme en 2026-2027, il divise encore davantage son propre camp. À cela se sont ajoutées les turbulences éprouvantes de sa vie privée, avec les spéculations étalées au grand jour sur sa nouvelle séparation avec son ex-petite amie Virginia Fonseca, désormais confirmée.

Comme si cela ne suffisait pas, Vinicius a même vu son nom associé à d’étranges théories du complot. Fin septembre, des internautes ont affirmé sur des forums brésiliens et sur TikTok que la star du Real avait mystérieusement disparu après la Coupe du monde et avait été remplacée par un sosie. Ces affirmations totalement infondées s’appuyaient notamment sur une opération esthétique du menton que Vinicius avait subie en juillet. Certains de ceux qui propageaient ces théories prétendaient aussi avoir remarqué des différences entre les tatouages sur la cuisse du joueur de 26 ans lors du match amical de la Seleção contre l’Australie, fin septembre. Ils en ont déduit, de façon absurde, que ce n’était pas Vinicius lui-même, mais un sosie, qui se trouvait sur le terrain.

Ni le joueur, ni le Real, ni la fédération brésilienne n’ont réagi officiellement. Il est néanmoins peu probable que tous les titres critiques, éprouvants ou insolites de ces dernières semaines aient laissé Vinicius indifférent. Lorsqu’il a cru marquer contre Villarreal, tout cela a semblé soudain se dissiper. On sentait partout que ce petit moment, pourtant important, pouvait marquer un tournant dans sa saison.

Vinicius Junior : au lieu de la délivrance, un nouvel épisode dramatique

Mais ce sentiment n’a pas duré. Exactement 114 secondes après que le ballon a fait trembler les filets, Vinicius, le visage incrédule et la bouche grande ouverte, a soudain vu le carton rouge. Au lieu d’être l’auteur d’un important but du 2-0, l’international brésilien a été expulsé après l’intervention de la VAR. Les images ont révélé qu’au début de l’action menant au but, alors qu’il lançait sa course vers la cage adverse, Vinicius avait tiré par les cheveux Nathan Saliba, qui s’était placé sur sa trajectoire. L’arbitre Isidro Diaz de Mera Escuderos n’a donc eu d’autre choix que d’annuler le but et d’expulser Vinicius.

Il a écopé de deux matches de suspension pour son geste sur le terrain. Et parce que Vinicius s’en est pris avec colère à l’arbitre et a également bousculé un employé de LaLiga en rejoignant le vestiaire, deux autres matches se sont ajoutés à sa sanction. Vinicius manquera donc les quatre prochaines rencontres de championnat, dont le Clasico contre le grand rival, Barcelone, fin octobre.

Au Real, la colère ne portait pas seulement sur la durée de la suspension, mais aussi sur le moment choisi pour l’annoncer, mercredi soir, peu avant l’important match de Ligue des champions sur le terrain de l’AS Rome. « Ils le font maintenant sans la moindre gêne. Le masque est tombé. Deux heures avant un match, un joueur apprend qu’il est suspendu pour quatre rencontres. Vous trouvez ça normal ? », a demandé un Mourinho furieux après la spectaculaire victoire 4-3 de son équipe.

« Ils avaient toute la journée pour m’informer de ma suspension. Et c’est précisément quand j’arrive au stade que j’apprends que je suis suspendu pour quatre matches de LaLiga », a déploré Vinicius après une rencontre dont le déroulement a, pour lui, quelque peu résumé sa situation actuelle. Sa prestation plutôt terne a connu un net point bas lorsqu’il a voulu remettre d’une talonnade beaucoup trop désinvolte et imprudente une passe du gardien Thibaut Courtois. Le ballon a atterri directement dans les pieds du défenseur de la Roma Evan Ndicka, lançant l’action du but qui a provisoirement donné l’avantage 2-1 aux Italiens.

Le rôle malheureux de Vinicius Junior dans la victoire du Real Madrid à Rome

Près de dix minutes plus tard, alors que Rome menait désormais 3-1, Mourinho a sorti Vinicius, probablement passablement contrarié, pour faire entrer son compatriote Endrick. Avec un but et une passe décisive, ce dernier a ensuite été l’un des acteurs décisifs du retournement de situation qui a permis au Real de s’imposer à l’extérieur en l’absence de Vinicius.

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« Je sais que je ne suis pas au meilleur de ma forme en ce moment », a reconnu Vinicius après le coup de sifflet final. En dix apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il n’a inscrit qu’un but. Celui-ci remonte bientôt à deux mois : c’était lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad, le 26 août. Depuis fin août, Vinicius n’a d’ailleurs ajouté qu’une seule contribution décisive à son bilan, une passe décisive lors du succès 4-1 contre le Rayo Vallecano à la mi-septembre.

« J’ai déjà connu des périodes plus difficiles. Et même quand les gens ont douté de moi, j’ai toujours répondu présent pour ce club », a déclaré l’attaquant devant les micros, tard mercredi soir. En raison de sa longue suspension en LaLiga, ses seules occasions de retrouver la forme avant la prochaine trêve internationale, en novembre, seront les deux matches de Ligue des champions contre le RB Leipzig la semaine prochaine et sur le terrain de l’AEK Athènes début novembre. Vinicius ne perd en tout cas jamais son optimisme, même quand il est loin de son meilleur niveau : « À la fin, Vini revient toujours », a-t-il souligné. « Je ne doute pas que je retrouverai ma meilleure forme, que je marquerai de nouveau des buts et que j’emmènerai l’équipe là où elle doit être. »