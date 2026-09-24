Depuis des décennies, les joueurs brésiliens sont réputés pour la brièveté de leur carrière sur les terrains de football, comparés aux autres stars des grandes puissances du ballon rond. Le schéma dominant veut que le joueur brésilien atteigne son sommet précocement, avant que son rendement ne commence à décliner à un âge plus jeune que celui de nombreuses stars européennes, voire de la voisine argentine.

Certains l'attribuent au mode de vie des joueurs brésiliens et au manque de professionnalisme de bon nombre d'entre eux, mais quelles qu'en soient les raisons, Raphinha offre un modèle différent.

Le Brésilien, né en décembre 1996, n'a pas atteint son meilleur niveau au début de la vingtaine, mais plutôt aux portes de la trentaine, puisque le joueur de 29 ans livre la meilleure prestation de toute sa carrière en ce début de saison.

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À l'inverse, Vinicius Junior (26 ans) représente un parcours plus proche du modèle brésilien traditionnel : arrivé au Real Madrid à l'âge de 18 ans, il a explosé précocement, avant de reculer nettement lors de la dernière saison, et il poursuit sur cette même lancée en ce début de saison en cours.

Les chiffres en disent long : avec ses 12 buts en seulement 7 matches de Liga cette saison, Raphinha se révèle plus redoutable que toute l'attaque du Real Madrid, puisque le quatuor « Mbappé 7 buts - Bellingham (3) - Vinicius (un but) - Diomandé sans aucune contribution » n'a inscrit que 11 buts au total en championnat d'Espagne.

Raphinha a également battu le record de Lionel Messi lui-même, qui avait inscrit 11 buts lors de ses 7 premiers matches de Liga durant la saison 2017-2018, un record qui tenait avant que le Brésilien étincelant ne le pulvérise.

On ne peut évoquer l'éclat de la star du Barça sans mettre en lumière le rôle de son entraîneur Hans Flick, qui lui a accordé sa confiance, non seulement comme joueur sur l'aile - son poste habituel - mais aussi comme avant-centre cette saison, après de longs mois passés à courir après Julian Alvarez, avant que l'Allemand ne découvre qu'il disposait de l'un des meilleurs attaquants du monde, du moins durant cette période.

De l'autre côté, Vinicius a prolongé son contrat avec le Real Madrid après un marathon de négociations, avant que la montagne n'accouche d'une souris, une situation que l'entraîneur José Mourinho devra gérer à l'issue de la trêve internationale, surtout au milieu d'une vaste offensive des supporters du club madrilène contre le joueur qui a été le chouchou du Santiago Bernabéu pendant des années, mais qui fait désormais l'objet de sérieux doutes.

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