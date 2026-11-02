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FC Villarreal - Paris Saint-Germain : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Le match entre le FC Villarreal et le Paris Saint-Germain débutera le 3 novembre 2026 à 21 h 00.

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

La rencontre entre Villarreal et le Paris Saint-Germain sera diffusée en direct sur DAZN. Vous pourrez y suivre le match en streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au FC Villarreal et au Paris Saint-Germain ?

Villarreal aborde ce match avec un bilan mitigé : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, l’équipe a remporté deux victoires, concédé un match nul et subi deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-1 contre l’Espanyol en championnat, après une victoire 4-3 face à Liverpool en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Villarreal a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

Le PSG affiche une forme remarquable et a remporté ses cinq derniers matches officiels. Après ses victoires 4-2 contre Manchester City et 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions, il s’est imposé 5-1 sur le terrain du Havre en Ligue 1 lors de sa dernière rencontre. Sur ces cinq matches, le PSG a marqué 16 fois et encaissé neuf buts.

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : compositions d’équipe

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : forme des équipes

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : bilan des confrontations directes

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : les classements