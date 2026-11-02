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Villarreal CF - Paris Saint-Germain : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Villarreal affronte le Paris Saint-Germain. Mais sur quelle chaîne et en streaming peut-on suivre le match en direct aujourd’hui ?

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FC Villarreal - Paris Saint-Germain : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Estadio de la Ceramica

Le match entre le FC Villarreal et le Paris Saint-Germain débutera le 3 novembre 2026 à 21 h 00.

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

La rencontre entre Villarreal et le Paris Saint-Germain sera diffusée en direct sur DAZN. Vous pourrez y suivre le match en streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au FC Villarreal et au Paris Saint-Germain ?

Villarreal aborde ce match avec un bilan mitigé : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, l’équipe a remporté deux victoires, concédé un match nul et subi deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-1 contre l’Espanyol en championnat, après une victoire 4-3 face à Liverpool en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Villarreal a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

Le PSG affiche une forme remarquable et a remporté ses cinq derniers matches officiels. Après ses victoires 4-2 contre Manchester City et 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions, il s’est imposé 5-1 sur le terrain du Havre en Ligue 1 lors de sa dernière rencontre. Sur ces cinq matches, le PSG a marqué 16 fois et encaissé neuf buts.

VIL

VIL - Forme

ELC
N0-0
LIV
D4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSG

PSG - Forme

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
But marqué (encaissé)
18/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : compositions d’équipe

Villarreal vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formation
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeNicolas PépéNicolas PépéM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiLucas HernándezLucas HernándezVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresDésiré DouéDésiré DouéM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-4-2
Villarreal

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • I. Perez
  • Luis Enrique

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : forme des équipes

VIL

VIL - Forme

ELC
N0-0
LIV
D4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSG

PSG - Forme

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
But marqué (encaissé)
18/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : bilan des confrontations directes

FC Villarreal - Paris Saint-Germain : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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