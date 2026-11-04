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Viking - Sabah FK : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Viking vs Sabah FK
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Sabah FK
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Viking affronte Sabah FK. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Viking - Sabah FK : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Lyse Arena

Le match entre Viking et Sabah FK débutera le 4 novembre 2026 à 21 h 00.

Viking - Sabah FK en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Le match de Ligue des champions entre Viking et Sabah FK sera diffusé en direct sur DAZN. Les abonnés pourront y suivre la rencontre en streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Viking et à Sabah FK ?

Viking aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match, un 3-2 face à Bodø/Glimt, s’est soldé par une défaite. Auparavant, Viking avait remporté une victoire 3-1 contre Tromsø. Au total, l’équipe a marqué 14 buts et en a encaissé 12 lors de ces cinq matches.

Sabah FK présente également un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier match face à Turan Tovuz s’est terminé sur un score de 3-2, avec une défaite à la clé. La victoire 2-0 contre le Slavia Prague en Ligue des champions est à souligner. Sur ces cinq matches, Sabah a marqué sept buts et en a encaissé six.

VIK

VIK - Forme

FCB
N3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
SAB

SAB - Forme

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
QRB
N0-0
TUT
D3-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking - Sabah FK : compositions des équipes

Viking vs Sabah FK compositions

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formation
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenS. Kvia-EgeskogS. Kvia-EgeskogT. MoiT. MoiK. AskildsenK. AskildsenZ. TripicZ. Tripicteam-logoH. BjoerdalE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetA. McCarthyA. McCarthyI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievA. KhaybulaevA. KhaybulaevC. NwachukwuC. NwachukwuV. SimicV. SimicP. MbinaP. Mbina
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Onze de départ

Sabah FK

Remplaçants

Entraineur

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas
Viking

Blessures et suspensions

Sabah FK

Pas de joueurs indisponibles

Viking - Sabah FK : forme du moment

VIK

VIK - Forme

FCB
N3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
SAB

SAB - Forme

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
QRB
N0-0
TUT
D3-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking - Sabah FK : bilan des confrontations directes

Viking - Sabah FK : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
V
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301146+89
V
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
D
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
V
N
N
V
9
ArsenalArsenalARS
422062+48
N
N
V
V
10
ComoComoCOM
4211105+57
N
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
421196+37
N
V
V
D
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
InterInterINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
PSVPSVPSV
41212205
N
V
D
N
20
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
V
N
D
N
21
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
23
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
D
N
V
D
24
SSC NaplesSSC NaplesNAP
411257-24
N
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
411236-34
N
D
V
D
26
LensLensRCL
411237-44
N
D
D
V
27
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
AEK AthenesAEK AthenesAEK
4103511-63
D
D
D
V
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
402247-32
N
N
D
D
33
VikingVikingVIK
402259-42
N
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
401326-41
N
D
D
D
35
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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