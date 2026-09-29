Vidéo : Yamal marque un « chef-d'œuvre » après 26 touches de balle en 70 secondes

Lamine Yamal, la star du Barça, a inscrit le premier but de l'Espagne face à la Croatie, lors du match qui les a opposés ce soir, dans la deuxième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le but est intervenu à la deuxième minute, à l'issue d'une action remarquable de l'Espagne, qui s'était imposée face à l'Angleterre lors de la première journée sur le score de 3-2. Lamine avait alors, lui aussi, inscrit le premier but à la deuxième minute.

Le journal As a écrit que ce but était « un chef-d'œuvre après 26 touches de balle en 70 secondes ».

L'action ressemblait à un récital espagnol de 70 secondes, ponctué de 26 touches de balle, la première touche de la Croatie ayant été le coup d'envoi après avoir encaissé le premier but.

C'est ainsi qu'a débuté le match entre l'Espagne et la Croatie sur la pelouse de La Cartuja : un duel dans lequel la sélection espagnole n'a eu besoin que d'une seule minute pour montrer au monde le style de jeu de Luis de la Fuente, à haute intensité et fondé sur la possession.

Le but de Lamine est ainsi devenu le plus rapide de la Ligue des nations de l'UEFA jusqu'à présent, dépassant celui qu'il avait inscrit à Wembley, preuve supplémentaire de l'éclat des champions du monde, dont le soulèvement du trophée le plus prestigieux du football mondial n'a pas assouvi la soif de victoire ni le désir d'offrir un football spectaculaire.







