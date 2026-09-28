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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : « un geste ignoble », Bernardo Silva déclenche la colère de la Norvège avec un incident étrange impliquant Odegaard

Norvège vs Portugal
Norvège
Portugal
UEFA Nations League A
B. Silva
M. Oedegaard
E. Haaland
Norvège
Portugal

Il a une nouvelle fois fait polémique avec une scène impliquant Haaland

Le Portugal a décroché une victoire précieuse face à la Norvège sur le score de deux buts à un, hier dimanche, dans le cadre de la Ligue des nations, mais la rencontre a été marquée par un incident survenu en toute fin de match qui a particulièrement irrité l'équipe entraînée par Ståle Solbakken.

Selon le journal « AS », les dernières minutes ont été le théâtre d'une intervention violente du Portugais Bernardo Silva sur la star norvégienne, Martin Ødegaard.

Le capitaine lui-même a explosé de colère, d'abord sur le terrain, puis après la rencontre devant les médias.

 Le joueur du Real Madrid (qui avait remplacé Neto à la 87e minute) a bousculé le joueur d'Arsenal et l'a frappé par-derrière, loin du ballon, poussant Ødegaard à se retourner rapidement pour lui reprocher son geste.

 Le capitaine norvégien était visiblement furieux et boitait sur le terrain.

Plus tard, il a laissé éclater sa colère face aux médias en déclarant : « J'ai reçu un coup à la cheville. Je ne serai peut-être pas bien ce soir... C'était de la folie, il a perdu son sang-froid pour une action sans intérêt. Il m'a fait tomber au sol bien après que j'avais transmis le ballon. Je ne comprends pas ce qu'il essayait de faire. »

Et d'ajouter : « Je ne sais pas ce qu'il fait. Cela n'a pas sa place sur un terrain de football. Il est regrettable que des gens se comportent de cette manière. »

Il a poursuivi : « Ce que je lui ai dit ? Je ne pense pas qu'il soit approprié d'en parler à la télévision. Il faut le lui demander à lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ce comportement est inacceptable sur un terrain de football. Il est regrettable que des gens se comportent ainsi, mais c'est la vie. »

Le Norvégien Patrick Berg a également critiqué Bernardo Silva pour son geste, déclarant : « C'est un geste répugnant. Une intervention délibérée, il lui a simplement donné un coup de pied. Un geste totalement inutile. C'est vraiment triste, Martin semblait souffrir énormément. »



Le joueur de Benfica, Schjelderup, a fait écho à cet avis en affirmant : « Cela fait partie du jeu, oui, mais c'était une intervention tardive et brutale. J'exagère peut-être un peu, mais malheureusement, les arbitres ne peuvent pas tout voir. » Bernardo Silva a quant à lui ajouté, s'exprimant depuis la zone mixte, tout simplement : « C'est le football, mon ami... »

Le salut de Bernardo à son ancien coéquipier à Manchester City, Erling Haaland, à la fin du match n'a pas du tout été amical.

 Les médias norvégiens ont relayé l'information, en espérant qu'il ne s'agisse que d'un incident bénin pour leur capitaine, Martin Ødegaard.


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