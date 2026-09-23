Le Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, a désigné l'équipe avec le maillot de laquelle il souhaite inscrire le 1000e but de sa carrière.

Ronaldo compte à son actif 979 buts dans les différentes compétitions auxquelles il a participé avec ses clubs et avec la sélection de son pays.

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo affronteront le pays de Galles, puis la Norvège à l'aller et au retour, et le Danemark, les 24 et 27 septembre ainsi que les 1er et 4 octobre.

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, avant le match contre le pays de Galles demain en Ligue des nations, Cristiano Ronaldo a affirmé qu'il rêvait de remporter le titre de la compétition ainsi que d'inscrire le 1000e but de sa carrière.

Ronaldo a été interrogé sur l'équipe avec laquelle il souhaiterait marquer le 1000e but, entre Al-Nassr et la sélection du Portugal.

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« Don » a répondu en riant : « Tu connais la réponse », et le journaliste a alors dit : « La sélection nationale, bien sûr ».

Cristiano a repris la parole : « Bien sûr, bien sûr. Pour moi, ce serait, comme l'a dit le coach (Jesus) il y a quelques jours, la touche finale. »

Il a ajouté : « Inscrire le 1000e but avec la sélection nationale serait le couronnement de quelque chose de grand, ce serait une belle histoire, ce ne serait pas la fin décisive, mais ce serait une belle histoire. Inch'Allah. Inch'Allah. »







