VIDEO : la femme de Sadio Mané accueillie comme une princesse à son école

La nouvelle épouse de Sadio Mané a reçu un accueil incroyable de la part de ses camarades de classe

Aisha Timba a épousé la star d'Al-Nassr lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mois-ci et a fait son retour à l'école pour reprendre ses études un jour plus tard. L'adolescente a reçu une sérénade de la part de ses camarades de classe, qu'elle a salués dans une vidéo qui a depuis été diffusée en ligne par le média sénégalais Senenews.

Alors que sa jeune épouse rentre au pays, Mané est en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur de 31 ans espère aider le Sénégal à remporter une deuxième AFCON consécutive, après avoir marqué le penalty victorieux lors de la séance de tirs au but contre l'Égypte en finale de la dernière compétition en 2022.

Mane et ses coéquipiers sénégalais entament leur campagne pour la CAN 2023 par un match contre la Gambie le 15 janvier. Ils sont dans le même groupe que le Cameroun et la Guinée.