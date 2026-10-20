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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Vidéo : la commission technique des arbitres donne son avis sur l'annulation du but du Real Betis face au Barça

Bétis Séville vs FC Barcelone
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G. Lo Celso
Espagne
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Le Barça a écrasé son adversaire 5-2

Le Comité technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a dévoilé son avis sur la décision d'annuler un but du Real Betis, lors du dernier match du Barça en Liga.

Dans l'émission « Tiempo de Revisión », parmi les séquences sélectionnées figurait l'action la plus controversée de samedi dernier sur la pelouse de La Cartuja : le but de Lo Celso, joueur du Real Betis, dans les filets du Barça, malgré une précédente main de Cucho Hernández.

 L'arbitre Ricardo de Burgos n'avait pas remarqué la main sur le terrain, et Del Cerro Grande l'a invité à revoir l'action sur l'écran.


 Après visionnage, l'arbitre a estimé que Hernández avait utilisé son bras et que la faute était évidente au ralenti, et le Comité technique des arbitres a validé l'annulation du but.

 La vidéo publiée par le Comité commençait par une question : « Le but du Real Betis a-t-il été correctement annulé pour une main de Cucho Hernández ? ».

 La vidéo présente d'abord l'enchaînement complet de l'action, puis l'analyse en détail, et conclut à l'existence d'un mouvement volontaire du bras vers le ballon de la part du joueur du Betis, après quoi l'attaque se poursuit et Lo Celso inscrit le but.



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