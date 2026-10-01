Kylian Mbappé est de retour au Real Madrid pour y suivre son traitement, après sa blessure survenue lors de son rassemblement avec l'équipe de France, mais des informations qui ont fait grand bruit ont été dévoilées ce jeudi.

L'équipe de France affronte son homologue italienne demain soir, dans le cadre de la Ligue des nations, et ce match sera le premier de Zinedine Zidane sur le sol français en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Le sélectionneur français devra se passer des services de son capitaine Kylian Mbappé : vendredi dernier, l'attaquant avait inscrit le but de la victoire face à la Turquie avant de quitter la pelouse à cause de sa blessure.

Peu après, le Real Madrid a publié un communiqué concernant l'état de son attaquant titulaire, dans lequel il déclare : « Après les examens réalisés aujourd'hui par le staff médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, celui-ci a été diagnostiqué d'une déchirure de la capsule postérieure de son genou gauche. Son état sera suivi de près. »

Le Real Madrid n'a pas précisé la durée de son absence, mais il s'agit d'une pratique habituelle lorsque le club annonce une blessure. Néanmoins, la presse espagnole a apporté des informations supplémentaires : certains ont indiqué que son absence durerait deux semaines, tandis que d'autres ont évoqué une absence de dix jours seulement.

Bien que le journal « AS » ait indiqué que Mbappé avait échappé au pire — une blessure grave nécessitant une opération —, il semble que l'ancien joueur de Monaco et du Paris Saint-Germain soit en bonne condition.

Cela a constitué une surprise pour le Real Madrid, qui s'attendait à une absence de plusieurs semaines. Pour autant, le Real Madrid et José Mourinho, qui étudient encore d'autres options au cas où le joueur ne se rétablirait pas totalement, ne sont pas mécontents.

L'émission « El Chiringuito » a livré ce jeudi une mise à jour sur l'état de l'attaquant français.

L'émission a révélé : « Mbappé ne s'est pas rendu au centre d'entraînement de Valdebebas au cours des deux derniers jours, malgré sa blessure et son besoin de soins. »

L'un des invités a expliqué : « C'est déroutant. Il arrive blessé de France mais ne reçoit pas de soins dans la ville où il joue. »

L'émission a affirmé, à l'appui de vidéos et de photos, que l'attaquant blessé se trouvait à Paris, où il a été aperçu en compagnie de sa compagne Ester Expósito.

Ce comportement a fait grand bruit en Espagne. Mais ce n'est pas la première fois, puisque son voyage en Sardaigne pendant sa blessure la saison dernière avait déjà suscité un étonnement similaire.

Reste à savoir si l'attaquant a obtenu l'accord de son club et du staff médical, ce qui est probable. Quoi qu'il en soit, cela donne un argument de poids à ceux qui l'accusent de simuler sa blessure.







