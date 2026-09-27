Valentijn Driessen critique l’attaquant de retour : « C’est la fin de l’histoire »

Dusan Tadic est de retour en équipe nationale de Serbie, mais Valentijn Driessen ne voit pas cela d’un bon œil. Dans une vidéo deDe Telegraaf, il évalue le rôle du joueur du NEC chez les Serbes.

Driessen évalue son retour en Eredivisie. « Pas de manière totalement positive. Je pense qu’il ne convient pas au jeu que Dick Schreuder veut mettre en place, avec autant d’intensité et de pressing vers l’avant. Ballon au pied, c’est un joueur formidable, mais on lui en demande beaucoup plus. »

Selon le Westlandais de 63 ans, le retour de Tadic n’annonce rien de bon pour la Serbie. « Si la Serbie le rappelle... Il avait déjà eu des différends avec le précédent sélectionneur. Il a 37 ans et va en avoir 38, alors cela dit tout sur l’état de l’équipe serbe. »

« Franchement, ce que Tadic montre ces derniers mois ne m’impressionne pas », juge Driessen. « Il est peut-être le leader de la Serbie, mais un leader doit l’être sur le terrain et tirer une équipe vers le haut. Clairement, il n’y parvient pas au NEC. »

« Je pense qu’il aurait aussi beaucoup de mal à y parvenir avec la Serbie. J’ai parlé à un chauffeur de taxi, et il m’a dit qu’ils devaient rajeunir l’équipe. Mais dans ce cas, il ne faut pas faire revenir Tadic à 37 ans et le nommer directement capitaine. Là, on retombe dans les vieux schémas, et cela n’a jamais été un succès avec la Serbie », affirme le journaliste.

Driessen n’attend pas grand-chose de Tadic. « Cela veut aussi dire en même temps qu’il y a de l’avenir pour Virgil van Dijk, car il est nettement plus jeune que Tadic et peut encore tenir deux ans. Mais je ne pense pas que Tadic puisse encore tenir deux ans jusqu’à l’Euro. »

Le chroniqueur avait déjà vu en 2022, à l’Ajax sous Alfred Schreuder, que l’attaquant serbe était déjà sur le déclin. « À l’époque déjà, on disait : “Combien de temps doit-il encore rester sur le terrain ?” Maintenant, quelques années ont passé et Tadic ne s’améliore pas, parce qu’il vieillit aussi. En général, cela s’accompagne de déficiences, et c’est aussi le cas chez lui. Je pense que c’est la fin de l’histoire. »