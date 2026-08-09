Va-t-il partir ? La demande de Mourinho aggrave la crise d'une star du Real Madrid

Selon un rapport de presse, le Brésilien Endrick songe sérieusement à chercher une opportunité de jouer loin du Real Madrid, après l'arrivée de Carlos Espi. Il souhaite en effet rejoindre une équipe qui évolue en Europe et avoir la possibilité d'être un joueur titulaire.

Depuis la confirmation de l'arrivée de Carlos Espi, il réfléchit sérieusement à un nouveau prêt après son expérience positive à Lyon la saison dernière, laquelle lui a finalement permis de participer à la Coupe du monde, et il écoute déjà les offres.

Selon le quotidien "AS", l'entraîneur José Mourinho a laissé la décision entre les mains du Brésilien, mais le joueur connaît déjà son rôle dans l'équipe. La situation était similaire à ce qui s'est passé avec Gonzalo García, que Mourinho voulait intégrer à l'équipe. Dans un premier temps, il a refusé toute tentative de départ, mais il a été franc avec lui quant à l'impossibilité pour lui d'obtenir une place de titulaire.

Le produit de l'académie correspondait parfaitement au profil recherché par Mourinho : un attaquant plus fixe que Mbappé, doué dans le jeu de tête, pour servir de doublure au Français. Et lorsque le transfert de Gonzalo à Fulham s'est confirmé, Mourinho a réclamé la signature d'Espi.

L'entraîneur portugais estime qu'Endrick est plus proche d'un poste de pointe que d'un poste d'ailier droit, où il a joué à Lyon, mais il reconnaît également que le Brésilien ne possède pas les caractéristiques d'un véritable avant-centre numéro 9.

Cela fait du joueur de 20 ans la troisième option en attaque, derrière Mbappé et Espi lui-même. De plus, les options abondent sur le côté droit après l'arrivée de Diomandé et la présence de Brahim Díaz, de Bernardo Silva, voire de Rodrygo une fois qu'il sera remis de sa blessure. Ainsi, l'avenir de l'ancien joueur de Palmeiras n'est pas prometteur.

Endrick reçoit déjà des offres et étudie laquelle correspond le mieux à ses besoins, avant de prendre sa décision finale. S'il est contraint de quitter le Real Madrid cette saison, il souhaite rejoindre une équipe qui dispute les compétitions européennes, de préférence la Ligue des champions, et qui lui garantisse une place de titulaire en attaque. C'est précisément ce que lui avait proposé l'Olympique Lyonnais lorsque l'idée l'avait séduit. Là-bas, en championnat de France, il avait livré de solides performances lors de la première moitié de saison, inscrivant 8 buts et délivrant 7 passes décisives en 21 matchs.

Aujourd'hui, la Roma et Aston Villa ont tous deux manifesté leur intérêt pour le recruter, et remplissent tous deux les conditions posées par Endrick pour un transfert.

Pour le Real Madrid, le prêt du joueur brésilien constitue la solution idéale. Sans cela, le club perdrait un investissement colossal réalisé il y a deux ans, lorsqu'il avait recruté l'attaquant de Palmeiras pour 35 millions d'euros, plus 25 millions d'euros de bonus.

Et jusqu'à présent, le club a dépensé près de 80 millions d'euros pour le joueur, en incluant les frais de transfert, les commissions, le salaire et les primes. Cette dépense doit donc être gérée avec soin. Pour faciliter l'opération de prêt, le Real Madrid étudie la possibilité de prendre en charge une partie du salaire du joueur, qui dépasse 5 millions d'euros nets par an. C'est comparable à ce qui s'est passé avec Mastantuono.