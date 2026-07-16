Une surprise concernant la Ligue des champions… Quel club sera le plus représenté en finale de la Coupe du monde 2026 ?

Dimanche prochain, tous les regards seront tournés vers la finale de la Coupe du monde, qui opposera l'Espagne à l'Argentine dans le New Jersey.

Selon le journal « Marca », les joueurs de Liga dominent nettement parmi les 52 joueurs susceptibles de disputer la finale (26 par équipe).

Vingt-quatre d’entre eux évoluent en Liga, soit près de la moitié, tandis que la Premier League n’en aligne que treize.

Seuls trois joueurs, Otamendi, Montiel et Leandro Paredes, exercent en Argentine.

La représentation de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone est impressionnante : l’équipe de Diego Simeone aligne neuf joueurs, répartis entre l’Argentine (5) et l’Espagne (4), ce qui en fait le club le mieux représenté en finale.

Le FC Barcelone, deuxième club le plus représenté, aligne huit joueurs, tous directement intégrés dans le groupe de Luis de la Fuente.

Derrière ces deux géants, plusieurs autres clubs alignent trois joueurs chacun : Arsenal aligne un trio espagnol (Zubimendi, Raya et Merino), l’Athletic Bilbao en aligne également trois (Onaï Alonso, Laporte et Nico), tandis que Tottenham Hotspur, malgré sa saison catastrophique en Premier League, en fournit trois (Boro, Koti et Sinisi).

D’autres formations alignent deux joueurs seulement : l’Inter Miami (Messi et De Paul), River Plate (Otamendi et Montiel), Marseille (Roulet et Facundo Medina) et Liverpool (McAllister et Víctor Muñoz).

En revanche, la plupart des clubs n’alignent qu’un seul joueur dans le match le plus important de la Coupe du monde : Aston Villa avec Depo, Manchester United avec Lisandro Martínez, Lyon avec Tagliafico, Boca Juniors avec Paredes, Chelsea avec Enzo Fernández, Strasbourg avec Barco, Bayer Leverkusen avec Palacios, Côme avec Nico Baz, Real Betis avec Luu Celso, la Juventus avec Nicolás González, l’Inter Milan avec Lautaro Martínez, Palmeiras avec José Manuel López, le Real Madrid avec Cucurella, Manchester City avec Rodri, le Paris Saint-Germain avec Fabián Ruiz, Crystal Palace avec Eberechi Eze, la Real Sociedad avec Mikel Oyarzabal et le Celta Vigo avec Borja Iglesias.

Faible représentation des vainqueurs de la Ligue des champions

L’un des faits les plus marquants concernant cette liste de joueurs d’exception est la représentation limitée des équipes vainqueurs de la Ligue des champions – censées être les meilleures au monde – lors de la finale de la Coupe du monde.

En effet, si l’on examine les dix dernières équipes vainqueures de la Ligue des champions, on constate qu’elles ne comptent à elles toutes que cinq joueurs : deux de Liverpool (McAllister et Victor), Fabián du Paris Saint-Germain, Cocorela du Real Madrid, Rodri de Manchester City et Enzo de Chelsea.