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Nouveau coup dur pour le Bayern Munich. Le club a annoncé ce dimanche que son joueur autrichien Konrad Laimer souffre d'une blessure à la cheville droite qui nécessite une intervention chirurgicale. Il s'est blessé lors de la rencontre face à Hambourg, conclue samedi sur un match nul et vierge en Bundesliga.

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Dans un communiqué officiel, le club bavarois a précisé que Laimer souffre d'une luxation de l'un des tendons de la cheville droite et qu'il va être opéré. Il est donc absent des terrains jusqu'à nouvel ordre, sans qu'aucune date officielle ne soit fixée pour son retour à l'entraînement et à la compétition.

De son côté, le quotidien allemand « Bild » affirme que l'indisponibilité du joueur pourrait atteindre 3 mois, voire se prolonger davantage. Si cette estimation se confirme, il manquerait une grande partie de la saison.

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Face à Hambourg, Laimer était entré en jeu à la 52e minute, avant de quitter la pelouse sur blessure à la 87e, après avoir subi un tacle sur le pied.

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Sa sortie a inquiété le staff technique dirigé par Vincent Kompany. Après la rencontre, l'entraîneur a indiqué que la blessure n'était pas rassurante, en expliquant que le joueur n'avait pu ni continuer à jouer ni marcher normalement.

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« Ça ne s'annonce pas bien, a déclaré le technicien belge. D'habitude, on peut surmonter ce genre de blessure et continuer à jouer, mais il (Laimer) n'a pas pu. Ce n'est donc pas bon signe. Mais nous ne nous sommes pas plaints jusqu'ici, et nous n'allons pas commencer maintenant. Nos ambitions restent les mêmes. »

En revanche, Kompany a assuré que le remplacement du jeune Lennart Karl n'était pas lié à une blessure, écartant tout problème physique : « Lennart n'était pas blessé. Le plan était, à la base, qu'il ne dispute pas à nouveau 90 minutes complètes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ce joueur n'a que 18 ans. »

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Au Bayern Munich, un malheur n'arrive jamais seul

La blessure de Laimer tombe à un moment très délicat pour le Bayern, déjà confronté à des absences importantes dans son effectif.

Le tenant du titre en Bundesliga est privé de plusieurs joueurs, parmi lesquels le gardien Manuel Neuer, l'attaquant Harry Kane et Jamal Musiala, entre autres. De quoi compliquer encore les choix de Kompany pour la période à venir.

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L'absence de Laimer représente une perte importante pour l'équipe, compte tenu de sa capacité à évoluer à plusieurs postes : le technicien belge l'utilise principalement comme latéral droit, alors que son poste d'origine est celui de milieu défensif.

L'Autrichien a rejoint le Bayern Munich à l'été 2023 en provenance de Leipzig, libre de tout contrat, après y avoir passé six saisons.

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Sous le maillot de Leipzig, Laimer a disputé 190 matchs officiels pour 15 buts inscrits, et il a remporté la Coupe d'Allemagne à deux reprises, en 2022 et 2023.

Depuis son arrivée à Munich, Laimer s'est imposé comme l'un des éléments importants de l'effectif grâce à sa polyvalence tactique et à sa capacité à remplir plusieurs rôles. Le club a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2029, une confirmation de son importance dans le projet du géant bavarois.

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Cette nouvelle blessure place le Bayern face à un défi supplémentaire, d'autant que Laimer faisait partie des solutions sur lesquelles Kompany comptait pour pallier les absences à plusieurs postes. Le club attend désormais l'évolution de la convalescence du joueur après l'opération, en espérant un retour le plus rapide possible.