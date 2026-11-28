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L'attaquant marocain Yassir Zabiri poursuit sa remarquable série avec le Racing Santander. Il a de nouveau trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-1 face à Levante, dans la soirée d'hier, vendredi, pour le compte de la 14e journée de Liga. Il porte ainsi son total à 12 buts dans la compétition et se rapproche de chiffres historiques.

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Zabiri est en effet devenu le premier joueur évoluant hors du Real Madrid et du FC Barcelone à atteindre la barre des 12 buts après les 14 premières journées de Liga depuis l'Hispano-Brésilien Diego Costa avec l'Atlético de Madrid lors de la saison 2013-2014. Ce dernier avait alors inscrit 14 buts au même stade de la compétition.

L'attaquant marocain a également signé le meilleur total pour un joueur africain à ce stade de la compétition depuis le Camerounais Samuel Eto'o, auteur de 14 buts avec le FC Barcelone lors de la saison 2008-2009.

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Le 12e but de Zabiri est intervenu sur la pelouse de Levante, au stade Ciudad de Valencia. Les locaux avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'Iván Romero à la 42e minute.

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Le Racing Santander est revenu au score en seconde période, grâce à Pablo García, qui a égalisé d'une frappe puissante à la 66e minute.

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Malchanceux, Zabiri a vu l'une de ses tentatives heurter le poteau, mais il a réussi deux minutes plus tard à donner l'avantage à son équipe à la 81e minute, en profitant d'une passe d'Íñigo Vicente.

À la cinquième minute du temps additionnel, Pablo García a de nouveau frappé pour signer son doublé et le troisième but de son équipe, scellant la victoire du Racing Santander.

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Au classement des buteurs de Liga, Zabiri occupe la troisième place avec 12 buts, derrière le Brésilien Raphinha, joueur du FC Barcelone, en tête avec 15 réalisations, et le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, deuxième avec 13 buts.

L'attaquant marocain est toutefois en tête du classement des buteurs dans le jeu (à égalité avec Raphinha), hors penalties : il a inscrit ses 12 buts sans bénéficier du moindre penalty, contre 3 buts sur penalty pour Raphinha comme pour Mbappé.

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De l'Académie Mohammed VI à l'éclosion en Espagne

Né à Marrakech, au Maroc, le 23 février 2005, Yassir Zabiri a commencé son parcours à l'Académie Mohammed VI de football, avant de rejoindre l'Union Touarga, avec laquelle il a disputé ses premiers matchs professionnels en janvier 2024, inscrivant trois buts en 11 rencontres.

L'attaquant marocain s'est ensuite engagé avec le club portugais de Famalicão à l'été 2024, avant d'être recruté par le Stade Rennais en février 2026 avec un contrat courant jusqu'en 2029, après avoir fortement attiré l'attention lors de la Coupe du monde U20 2025 au Chili.

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Zabiri a été l'un des grands artisans du sacre du Maroc à la Coupe du monde des moins de 20 ans, le premier de son histoire, en inscrivant 5 buts dans le tournoi, dont il a terminé meilleur buteur. Il a également marqué les deux buts de la finale face à l'Argentine (2-0).

Zabiri a rejoint le Racing Santander sous forme de prêt à l'été 2026, en quête de davantage de temps de jeu et de progression.

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Mais l'international marocain a rapidement dépassé les attentes et s'est imposé comme l'un des visages offensifs les plus en vue de la Liga.