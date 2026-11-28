Kylian Mbappé poursuit sur sa lancée sous le maillot du Real Madrid. Le Français a atteint 25 contributions décisives cette saison, toutes compétitions confondues, avec 20 buts et 5 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus impliqué dans les buts parmi les joueurs des cinq grands championnats européens.
Dans ce classement, seul le jeune Espagnol Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone, devance Mbappé avec 26 buts à son actif (13 buts marqués et 13 passes décisives), selon Opta.
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Les statistiques de l'attaquant français ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a atteint la barre des 70 buts en Liga en seulement 79 matchs sous le maillot du Real Madrid.
Mbappé est ainsi devenu le joueur le plus rapide à atteindre ce total dans la compétition depuis l'Uruguayen Luis Suárez, ancien attaquant du Barça, qui avait lui aussi eu besoin de 79 matchs pour y parvenir, en 2017.
Mbappé avait rejoint le Real Madrid à l'été 2024, au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, et avait lancé son compteur avec le club en marquant lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta.
Le Français a réussi des débuts tonitruants lors de sa première saison chez les Merengues, avec 44 buts en 59 matchs toutes compétitions confondues et un Soulier d'or européen à la clé, avant de maintenir un rythme élevé la saison suivante en inscrivant 42 buts.
En avril 2026, Mbappé a atteint la barre des 100 buts sous le maillot du Real Madrid en 116 matchs, avant de continuer à étoffer son total cette saison, confirmant son statut de l'un des meilleurs buteurs du football européen.
Kylian Mbappé a inscrit le but de la réduction du score face au Deportivo Alavés, lors de la défaite du Real (2-1) ce samedi au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 14e journée de Liga.
Mbappé a marqué d'une frappe puissante à l'intérieur de la surface, sur une passe de Jude Bellingham.
Toni Martínez avait ouvert le score pour Alavés à la 22e minute, profitant d'une erreur défensive de Dean Huijsen, qui avait raté sa passe en retrait vers le gardien Thibaut Courtois.
L'autre défenseur des Merengues, Ibrahima Konaté, a tenté de repousser la frappe de Martínez, mais le ballon l'a heurté et a franchi la ligne de but avant qu'il ne parvienne à le dégager.
Mariano Díaz a poussé le ballon au fond des filets après le dégagement de Konaté et s'est excusé auprès des supporters de son ancien club, le Real Madrid, mais le but a finalement été attribué à Martínez.
Le Deportivo Alavés a ensuite doublé la mise face au Real Madrid, qui le recevait, grâce à Ángel Pérez, auteur du deuxième but à la 61e minute.
Sur une passe décisive de Mariano Díaz, Pérez a dribblé le gardien Thibaut Courtois avant de conclure devant le défenseur Dean Huijsen, qui a de nouveau eu sa part de responsabilité sur un but des visiteurs.
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Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.
Parcours Personnel et Philosophie du Football
Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.
L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.
Domaines d'Expertise
Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :
Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.
Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.
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Faits Marquants et Moments Forts
Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.
Mon XI de Légende :
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