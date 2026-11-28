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Kylian Mbappé poursuit sur sa lancée sous le maillot du Real Madrid. Le Français a atteint 25 contributions décisives cette saison, toutes compétitions confondues, avec 20 buts et 5 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus impliqué dans les buts parmi les joueurs des cinq grands championnats européens.

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Dans ce classement, seul le jeune Espagnol Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone, devance Mbappé avec 26 buts à son actif (13 buts marqués et 13 passes décisives), selon Opta.

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Les statistiques de l'attaquant français ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a atteint la barre des 70 buts en Liga en seulement 79 matchs sous le maillot du Real Madrid.

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Mbappé est ainsi devenu le joueur le plus rapide à atteindre ce total dans la compétition depuis l'Uruguayen Luis Suárez, ancien attaquant du Barça, qui avait lui aussi eu besoin de 79 matchs pour y parvenir, en 2017.

Mbappé avait rejoint le Real Madrid à l'été 2024, au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, et avait lancé son compteur avec le club en marquant lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta.

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Le Français a réussi des débuts tonitruants lors de sa première saison chez les Merengues, avec 44 buts en 59 matchs toutes compétitions confondues et un Soulier d'or européen à la clé, avant de maintenir un rythme élevé la saison suivante en inscrivant 42 buts.

En avril 2026, Mbappé a atteint la barre des 100 buts sous le maillot du Real Madrid en 116 matchs, avant de continuer à étoffer son total cette saison, confirmant son statut de l'un des meilleurs buteurs du football européen.

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Kylian Mbappé a inscrit le but de la réduction du score face au Deportivo Alavés, lors de la défaite du Real (2-1) ce samedi au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

Mbappé a marqué d'une frappe puissante à l'intérieur de la surface, sur une passe de Jude Bellingham.

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Toni Martínez avait ouvert le score pour Alavés à la 22e minute, profitant d'une erreur défensive de Dean Huijsen, qui avait raté sa passe en retrait vers le gardien Thibaut Courtois.

L'autre défenseur des Merengues, Ibrahima Konaté, a tenté de repousser la frappe de Martínez, mais le ballon l'a heurté et a franchi la ligne de but avant qu'il ne parvienne à le dégager.

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Mariano Díaz a poussé le ballon au fond des filets après le dégagement de Konaté et s'est excusé auprès des supporters de son ancien club, le Real Madrid, mais le but a finalement été attribué à Martínez.

Le Deportivo Alavés a ensuite doublé la mise face au Real Madrid, qui le recevait, grâce à Ángel Pérez, auteur du deuxième but à la 61e minute.

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Sur une passe décisive de Mariano Díaz, Pérez a dribblé le gardien Thibaut Courtois avant de conclure devant le défenseur Dean Huijsen, qui a de nouveau eu sa part de responsabilité sur un but des visiteurs.

