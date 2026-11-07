Le défenseur français Castello Lukeba, joueur de Leipzig, place le Barça parmi ses destinations favorites et considère un transfert au club blaugrana comme l'un de ses plus grands rêves pour la prochaine étape de sa carrière, selon un rapport de presse.

Le défenseur de 23 ans se prépare à quitter Leipzig l'été prochain, estimant que le moment est venu de rejoindre l'un des grands clubs européens, outre son ambition de décrocher une chance de représenter l'équipe de France A.

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Lukeba a récemment décidé de changer d'agence : il a quitté l'agence « BS Group International » pour rejoindre « Excellence Sport Nation », qui représente également Jules Koundé, joueur du Barça, dans une démarche visant à accélérer son départ du club allemand, après l'échec de son départ lors du dernier mercato estival.

Le réseau « Sky Allemagne » a indiqué que la clause libératoire figurant dans le contrat du joueur passera de 80 à 65 millions d'euros à l'été 2027, ce qui pourrait faciliter son départ.

Leipzig a par ailleurs besoin de réaliser plus de 100 millions d'euros grâce aux ventes de joueurs l'été prochain, et ce besoin pourrait s'accroître s'il échoue à se qualifier pour la Ligue des champions, ce qui fait de Lukeba l'un des principaux candidats au départ.

Deco s'active déjà

Le journal catalan « Sport » a révélé que le nouveau représentant de Lukeba a tenu une réunion avec Deco, le directeur sportif du Barça, à la fin du mois d'octobre dernier, afin d'étudier la possibilité d'un transfert du défenseur français au club, et d'examiner les détails financiers et les formules envisageables pour conclure l'opération.

Lukeba suscite l'admiration de la direction sportive et de l'entraîneur Hans Flick, grâce à ses qualités de défenseur gauche, à son jeune âge et à sa maîtrise de la relance depuis l'arrière, des caractéristiques qui correspondent aux besoins défensifs du Barça.

Le Barça pourrait tirer parti de ses bonnes relations avec Leipzig, après le transfert de Dani Olmo, le club allemand pouvant accepter des facilités de paiement, à condition de parvenir à un accord financier satisfaisant pour toutes les parties.