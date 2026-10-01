Une star de l'Espagne quitte le rassemblement sur blessure

Un joueur a quitté le rassemblement de la sélection espagnole après avoir ressenti une gêne à la cuisse gauche, à la suite de la large victoire contre la Croatie sur le score de (4-1), mardi dernier, pour rejoindre son club sans qu'un remplaçant ne soit appelé.

Il s'agit de l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, qui avait réussi à inscrire le quatrième but dans les filets croates, à la 89e minute de la rencontre disputée dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

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La Fédération espagnole de football a annoncé que le joueur ne serait pas remplacé pour les deux matchs restants durant cette trêve internationale, face à la République tchèque à Oviedo samedi, puis contre la Croatie à Split mardi prochain, la sélection espagnole poursuivant ainsi son rassemblement avec une liste comptant un joueur de moins.

Lecommuniqué publié par le service de presse de la Roja indique : « Nico Williams est absent du rassemblement de la sélection espagnole. L'international a signalé une gêne à la cuisse gauche, après la rencontre disputée à Séville contre la Croatie. Durant la journée de repos, l'évolution de son état a fait l'objet d'un suivi minutieux, et la gêne persistant, il n'a pas participé à l'entraînement de ce jeudi. »

Le communiqué ajoute : « À l'issue des examens médicaux réalisés aujourd'hui par les services médicaux de la Fédération espagnole, il a été décidé de l'écarter du rassemblement actuel afin qu'il poursuive son processus de récupération. Les services médicaux de l'Athletic Bilbao ont été informés, à tout moment, de l'évolution de l'état du joueur, qui poursuivra son traitement et sa récupération sous la supervision de son club. »

L'Espagne, championne d'Europe et du monde, occupe la tête de son groupe en Ligue des nations de l'UEFA, avec 6 points, après ses victoires contre l'Angleterre (3-2) et la Croatie (4-1).



