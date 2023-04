Une intelligence artificielle prédit le vainqueur de la Ligue des champions

Le superordinateur de Bettingexpert, BETSiE, a exécuté son algorithme sur les vainqueurs probables de la Ligue des Champions.

Le supercalculateur a simulé 20 000 fois le reste des rencontres de la Ligue des champions, selon bettingexpert.

Cette IA prend en compte tous les résultats des matchs de la saison (toutes compétitions confondues) joués jusqu'à présent, et projette le reste de la saison en se basant à la fois sur les attentes d'avant-saison et sur les xG gagnés pour et contre.

City vainqueur selon une IA

Les hommes de Pep Guardiola ayant remporté une victoire 3-0 à l'aller contre le Bayern Munich, les projections de BETSiE placent actuellement Manchester City comme favori pour le titre de la Ligue des Champions avec une probabilité de victoire de 47,84%. La probabilité que City se qualifie pour les demi-finales est actuellement de 94,89 % et celle de battre le vainqueur de Real Madrid-Chelsea (Real Madrid favori) pour se qualifier pour la finale est de 65,02 %.

Le deuxième favori est le Real Madrid, champion en titre, avec une probabilité de victoire de 16,79 %.

Chelsea a 1,79 % de chances de tout gagner et ses chances d'effacer la défaite du match aller s'élèvent actuellement à 10,46 %.

Si Man City atteint la finale, son adversaire le plus probable est l'Internazionale.