Paul Pogba se rapproche d'une nouvelle expérience en dehors des terrains européens, dans une tentative de sauver sa carrière après une série de crises qui l'ont écarté de la compétition.

Alors qu'il poursuit sa recherche d'un club qui lui offrirait une chance de retrouver les terrains, le championnat américain de football apparaît comme une destination possible pour la star française sacrée championne du monde en 2018.

Selon le site français "Foot Mercato", qui cite le quotidien britannique "Daily Mail", Pogba, âgé de 33 ans, a été proposé à plusieurs clubs du championnat américain depuis le mois d'août dernier, dans le cadre des démarches visant à lui trouver un nouveau point de chute susceptible de relancer sa carrière, tandis qu'un transfert vers le championnat saoudien ne semble pas être l'option la plus proche pour le moment.

Le nom de l'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus a été associé à plusieurs clubs américains, notamment le DC United et l'Inter Miami, où évolue l'Argentin Lionel Messi, ainsi que le New York City. Toutefois, aucune négociation officielle n'a été engagée avec l'un de ces clubs jusqu'à présent, selon le rapport.

Pogba avait mis fin à son engagement avec Monaco cet été, après n'avoir pris part qu'à six rencontres durant son passage au sein de l'équipe, devenant ainsi un joueur libre en mesure de choisir sa prochaine destination.

Après son retour à la compétition consécutif à la réduction de sa suspension pour dopage, la star française se retrouve devant une nouvelle occasion de retrouver son niveau et de rejouer régulièrement.

Le championnat américain pourrait constituer un départ différent dans sa carrière, mais son avenir reste ouvert à toutes les possibilités, dans l'attente d'une offre officielle qui déterminera sa prochaine destination.