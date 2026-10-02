Une blessure soudaine éloigne Ferran Torres de l'Espagne et inquiète le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain et la sélection espagnole ont reçu un coup inattendu après que Ferran Torres a été contraint de quitter le rassemblement de la Roja en raison d'une blessure à la cheville, le privant ainsi des deux matches qu'il reste à l'Espagne de disputer durant la trêve internationale actuelle.

La Fédération espagnole de football a annoncé que l'attaquant du Paris Saint-Germain souffre de douleurs persistantes à la cheville gauche, qui l'ont empêché de poursuivre avec la sélection, même si la blessure ne l'avait pas initialement empêché de s'entraîner et de participer avec l'équipe.

La Fédération a précisé que le staff médical de la sélection est resté en contact permanent avec les médecins du Paris Saint-Germain depuis le début du rassemblement, assurant un suivi conjoint de l'état du joueur, avant de prendre la décision de l'écarter afin de lui accorder la possibilité de récupérer pleinement.

Ainsi, Torres manquera les deux rencontres de l'Espagne face à la République tchèque, demain, puis à la Croatie le 6 octobre, et regagnera Paris pour poursuivre son programme de soins et de rééducation.









Cette blessure intervient à un moment sensible pour le Paris Saint-Germain, d'autant que Torres a réalisé un début de saison très solide avec l'équipe, après avoir inscrit 7 buts lors des 6 premiers matches, ce qui en a fait l'un des éléments majeurs de la ligne offensive.

Le club parisien espère que la blessure ne sera pas lourde de conséquences, et que son attaquant retrouvera sa pleine disponibilité avant la rencontre face au Mans prévue le 10 octobre, en ouverture du parcours de l'équipe en championnat de France.

En revanche, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a décidé de convoquer Carlos Espí, joueur de la sélection des moins de 21 ans, pour compenser l'absence de Torres et rejoindre le rassemblement de l'équipe première en vue des rencontres contre la République tchèque et la Croatie.















