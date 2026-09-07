Le Barça, dirigé par l'entraîneur allemand Hansi Flick, a poursuivi son départ époustouflant en Liga, en réalisant le meilleur début de saison de l'histoire du club, surpassant les chiffres établis par Pep Guardiola et Luis Enrique.

Le club catalan a entamé la saison avec quatre victoires consécutives, au cours desquelles il a inscrit 17 buts et n'en a encaissé que deux, malgré l'absence d'un véritable attaquant de pointe, dépassant ainsi les débuts des saisons 1929-1930, 2009-2010 et 2014-2015, dont deux ont vu le Barça être sacré champion de la Ligue des champions sous la houlette de Guardiola et de Luis Enrique, ce qui constitue une bonne nouvelle pour l'équipe actuelle quant à la possibilité de remporter le même trophée.

Le Barça a signé trois victoires sur le score de cinq buts au cours des quatre premières journées, après avoir écrasé Elche et Valence 5-0, et s'être imposé face au Rayo Vallecano 5-2 sur la pelouse du « Spotify Camp Nou », tout en battant l'Athletic Bilbao 2-0 dans son match au score le plus serré.

Sur le plan défensif, l'équipe s'est également montrée solide, puisqu'elle n'a encaissé que deux buts, tous deux inscrits par Sergio Camello, joueur du Rayo Vallecano.

Selon le journal catalan Sport, le Barça a terminé les quatre premières journées avec une différence de buts de +15, après avoir inscrit 17 buts et n'en avoir encaissé que deux, soit le meilleur départ de l'histoire du club en Liga.

Flick a ainsi surpassé les chiffres réalisés par James Bellamy lors de la saison 1929-1930, par Pep Guardiola lors de la saison 2009-2010, et par Luis Enrique lors de la saison 2014-2015, le précédent record étant de quatre victoires avec une différence de buts de +11.

Le deuxième meilleur début de l'histoire de la Liga

Le Barça a par ailleurs égalé le deuxième meilleur départ de l'histoire de la Liga, un chiffre réalisé par le Real Madrid lors de la saison 1958-1959, lorsqu'il avait inscrit 19 buts et en avait encaissé quatre.

Le Real Madrid détient toujours le record du meilleur début de l'histoire de la compétition, après avoir inscrit 21 buts et n'en avoir encaissé qu'un seul au cours des quatre premières journées de la saison 1987-1988.

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Malgré sa grande efficacité offensive, le début de saison actuel du Barça n'est pas le meilleur sur le plan des buts de l'histoire du club.

Lors de la saison 1949-1950, l'équipe avait inscrit 19 buts au cours de ses quatre premiers matchs, tandis qu'elle en avait marqué 21 lors de la saison 1950-1951, mais aucune de ces deux équipes n'avait remporté ses quatre premiers matchs.

Un nouveau record pour Flick

Les exploits de l'entraîneur allemand ne se sont pas limités à un début parfait en championnat, puisqu'il est également devenu l'entraîneur le plus victorieux au cours de ses 80 premiers matchs avec le Barça.

Flick a atteint 63 victoires, dépassant Luis Enrique qui en avait signé 62, et Pep Guardiola qui s'était contenté de 61 victoires sur la même période.

Le Barça cherche à poursuivre ses excellents résultats avant la trêve internationale, puisqu'il affrontera Levante et Séville à l'extérieur, et recevra le Racing, avant d'entamer son parcours en Ligue des champions mercredi prochain face au Feyenoord au Camp Nou.

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