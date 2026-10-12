Dani Olmo est lié au Barça par un contrat courant jusqu'en 2030, mais les informations relatives à l'intérêt de plusieurs grands clubs européens pour son recrutement se sont multipliées ces derniers jours, avec le Bayern Munich en tête de file, alors que le joueur souhaite bénéficier d'un temps de jeu plus régulier et que sa place dans le onze de départ de l'entraîneur Hansi Flick n'est pas garantie en raison de la forte concurrence de Fermin Lopez au poste de meneur de jeu.

Selon les informations du quotidien espagnol Sport, Olmo constitue une priorité pour le Bayern Munich la saison prochaine, la direction du club bavarois estimant que Jamal Musiala ou Michael Olise, voire les deux, pourraient quitter l'équipe, bien qu'ils figurent parmi ses éléments les plus en vue et qu'ils soient capables de faire la différence dans une formation qui joue tous les titres.

Et en cas de départ de l'un des deux joueurs ou des deux, le Bayern Munich tentera de recruter Dani Olmo, car l'intérêt du club allemand pour le meneur de jeu espagnol est bien réel.

Une figure centrale derrière l'intérêt du Bayern

Le quotidien espagnol a révélé qu'une figure centrale se trouve derrière l'intérêt du Bayern Munich pour Olmo : Max Eberl, le directeur sportif du club allemand.

Lorsque Olmo évoluait au Dinamo Zagreb, avant son transfert à Leipzig, Eberl travaillait au Borussia Mönchengladbach, puis les deux hommes se sont retrouvés pendant un an à Leipzig.

Olmo jouit d'une grande estime auprès du dirigeant allemand, les deux hommes entretiennent de bonnes relations et Eberl apprécie énormément son style de jeu.

Il est évident qu'un transfert de Dani Olmo à Munich suppose la réunion de deux conditions essentielles : d'abord l'accord du Barça pour le vendre, ensuite la volonté du joueur lui-même de partir.

Dans ce contexte, Sport a précisé que, sur le plan affectif, il n'existe pratiquement aucune chance de voir Olmo partir, tant son attachement au Barça est fort, tandis que les calculs rationnels pourraient laisser une marge infime à cette éventualité, en raison de certains détails survenus lors de la saison en cours.

Cela étant, un départ d'Olmo demeure difficile, après que le joueur a consenti d'immenses efforts pour réaliser son rêve de jouer avec l'équipe première du Barça, et qu'il a dû passer par la Croatie et l'Allemagne avant de parvenir à atteindre son objectif.

Un point central au sujet du Ballon d'Or

Malgré la difficulté d'un tel départ, la longueur de la saison laisse la porte ouverte au suivi de l'évolution de la concurrence entre Olmo et Fermin Lopez au poste de meneur de jeu.

Le journal a indiqué qu'Olmo souhaite obtenir un temps de jeu plus régulier, ce dont il bénéficie déjà avec la sélection espagnole, où il est un joueur essentiel dans les plans du sélectionneur Luis de la Fuente.

Parmi les détails évoqués par Sport figure la réaction courroucée des dirigeants du Barça face à l'exclusion de Raphinha et Pedri de la liste finale des trente nommés au Ballon d'Or, une position que le journal a jugée pleinement justifiée, alors qu'aucune réaction comparable n'a été exprimée au sujet de Dani Olmo, et que la question de sa légitimité à figurer sur la liste n'a pas été soulevée au sein du club, malgré sa prestation lors de la Coupe du monde et ses performances durant la saison avec le club catalan.

Cela étant, Sport a souligné que ces détails ne suffisent pas à pousser Olmo à envisager un départ du Barça, mais que la principale nouveauté réside dans le fait que le Bayern Munich a l'intention de tout mettre en œuvre pour recruter Olmo.



