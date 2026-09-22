Le rôle du Français Eduardo Camavinga s'est réduit au Real Madrid, et le joueur ne figure désormais même plus parmi les options du onze de départ de l'entraîneur José Mourinho, après un été durant lequel il avait été placé parmi les candidats manifestes au départ.

Cette saison, Camavinga a pris part à 6 matches avec le Real Madrid, mais avec une contribution limitée, voire marginale. Et bien que l'équipe madrilène ait manqué de la personnalité d'un milieu de terrain réclamée par beaucoup, Camavinga n'a pas su saisir cette opportunité.

Le Français est arrivé au Real Madrid à la fin du marché des transferts estival 2021, et il a surpris tout le monde par une prestation remarquable cette saison-là, notamment en Ligue des champions, ce qui laissait présager un avenir plus radieux pour le joueur.

Il a également livré de bonnes prestations comme arrière gauche à certaines occasions lors des saisons suivantes, mais son rendement a peu à peu décliné avec le temps.

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Galatasaray revient sur le devant de la scène

La saison dernière, Camavinga a été au cœur des critiques à de nombreuses reprises, et avec la limite de sa progression et son incapacité à apporter les solutions requises à son poste, il s'est retrouvé en quelque sorte écarté des plans. C'est pourquoi, jusqu'à présent, José Mourinho ne s'est pas beaucoup appuyé sur lui.

Le site Foot Mercato a écrit : « Cela renforce de nouvelles rumeurs sur sa destination future, parmi lesquelles ce qu'a évoqué le site turc Fanatik au sujet de l'intérêt de Galatasaray pour ses services. »

Et de révéler : « Le club turc a placé le joueur français dans son viseur et compte l'engager dans ses rangs en janvier prochain. »

Et de conclure : « Malgré cela, ni Camavinga ni le Real Madrid n'envisagent, du moins jusqu'à présent, son départ. » Mais tout pourrait changer au cours des prochains mois.

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