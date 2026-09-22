Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Traduit par

Un transfert hivernal : Galatasaray va-t-il alléger le fardeau du Real Madrid ?

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Galatasaray vs Kasimpasa
Galatasaray
Kasimpasa
Super Lig
J. Mourinho
E. Camavinga
Espagne
Turquie
Portugal
France

Hors des plans de Mourinho

Le rôle du Français Eduardo Camavinga s'est réduit au Real Madrid, et le joueur ne figure désormais même plus parmi les options du onze de départ de l'entraîneur José Mourinho, après un été durant lequel il avait été placé parmi les candidats manifestes au départ.

Cette saison, Camavinga a pris part à 6 matches avec le Real Madrid, mais avec une contribution limitée, voire marginale. Et bien que l'équipe madrilène ait manqué de la personnalité d'un milieu de terrain réclamée par beaucoup, Camavinga n'a pas su saisir cette opportunité.

Le Français est arrivé au Real Madrid à la fin du marché des transferts estival 2021, et il a surpris tout le monde par une prestation remarquable cette saison-là, notamment en Ligue des champions, ce qui laissait présager un avenir plus radieux pour le joueur.

Il a également livré de bonnes prestations comme arrière gauche à certaines occasions lors des saisons suivantes, mais son rendement a peu à peu décliné avec le temps.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Galatasaray revient sur le devant de la scène

La saison dernière, Camavinga a été au cœur des critiques à de nombreuses reprises, et avec la limite de sa progression et son incapacité à apporter les solutions requises à son poste, il s'est retrouvé en quelque sorte écarté des plans. C'est pourquoi, jusqu'à présent, José Mourinho ne s'est pas beaucoup appuyé sur lui.

Le site Foot Mercato a écrit : « Cela renforce de nouvelles rumeurs sur sa destination future, parmi lesquelles ce qu'a évoqué le site turc Fanatik au sujet de l'intérêt de Galatasaray pour ses services. »

Et de révéler : « Le club turc a placé le joueur français dans son viseur et compte l'engager dans ses rangs en janvier prochain. »

Et de conclure : « Malgré cela, ni Camavinga ni le Real Madrid n'envisagent, du moins jusqu'à présent, son départ. » Mais tout pourrait changer au cours des prochains mois.

À lire aussi : problème physique ou tactique : pourquoi Bernardo Silva a-t-il disparu ?

À lire aussi : malgré sa relation étroite avec Messi, une déclaration surprenante d'Agüero à propos de Ronaldo

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google