Un maillot porté par Harry Kane lors d'une soirée historique avec le Bayern Munich s'est transformé en pièce rare valant une fortune, après qu'un supporter de Singapour a déboursé 55 000 euros pour l'obtenir aux enchères publiques, devançant un concurrent américain dont l'offre s'était arrêtée à 50 000 euros.

Ce maillot, que Kane a porté lors de la large victoire du Bayern Munich face à l'Union Berlin sur le score de 7-0 en championnat d'Allemagne, a acquis une valeur exceptionnelle après que l'attaquant anglais y a signé un exploit historique, comme l'a rapporté le quotidien allemand Bild.

Kane a inscrit son 100e but en championnat d'Allemagne au cours de la rencontre, devenant ainsi le joueur le plus rapide de l'histoire de la compétition à atteindre ce chiffre, l'ayant réalisé lors de son 98e match seulement, dépassant le record précédent détenu par la légende de Cologne Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 matchs.

Kane ne s'est pas arrêté au centième but, puisqu'il en a ajouté un autre face à l'Union Berlin, portant son total à 101 buts en Bundesliga. La valeur du maillot a encore augmenté auprès des collectionneurs d'objets de stars, car il s'agissait du maillot spécial des célébrations de la célèbre fête de la bière de Munich, que le Bayern n'a porté qu'une seule fois durant la saison.

L'intégralité du montant des enchères n'est pas allée dans les poches du club, une partie des recettes étant reversée à la fondation FC Bayern Hilfe e.V., qui apporte son soutien aux personnes confrontées à des situations difficiles sans qu'elles en soient responsables.









Les enchères ont également vu la vente de maillots portés par d'autres stars du Bayern, mais avec un écart important par rapport à celui de Kane : le maillot de Jamal Musiala a été vendu 7 292 euros, tandis que le prix du maillot de Michael Olise a atteint 5 500 euros.

Ainsi, le maillot de Kane est passé du statut de simple pièce sportive à celui de souvenir portant l'un des moments les plus marquants de l'attaquant anglais sur les pelouses allemandes, ce qui explique le prix record qu'a payé le supporter singapourien pour l'obtenir.



