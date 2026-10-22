Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a confirmé qu'il avait regardé le match de son ancien club, le Paris Saint-Germain, face à son hôte le Barça en Ligue des champions.

Kylian Mbappé a suivi avec passion la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Barça (4-2) en Ligue des champions, à la télévision, dans la nuit de mardi.

Dans son entretien avec la chaîne Canal+, après la victoire du Real Madrid sur Leipzig (4-1) hier soir, mercredi, le capitaine de l'équipe de France a évoqué ce match ainsi que le Clasico face au Barça, qui se tiendra dimanche au Camp Nou.

Mbappé a déclaré en souriant : « Le Paris Saint-Germain contre le Barça ? Un match magnifique, qui ne le regarde pas ? »



Et d'ajouter : « J'adore le football et je le regarde quelles que soient les circonstances, mais on n'apprend pas grand-chose de matches comme celui-là. C'est en Ligue des champions. »

Il a conclu : « Cette semaine, nous retrouvons le championnat d'Espagne, et nous allons nous concentrer pour bien le préparer. »