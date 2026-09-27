Zinedine Zidane n'a pas attendu longtemps pour imposer sa marque sur l'équipe de France, ses changements ne se limitant pas aux aspects techniques et tactiques sur le terrain, mais s'étendant à la manière de gérer les clubs et les dossiers de blessures des joueurs, dans une volonté manifeste d'éviter les tensions qu'a connues la période de son prédécesseur Didier Deschamps.

Selon le site "Foot Mercato", le nouveau staff technique dirigé par Zidane a commencé à adopter une approche différente dans la gestion des cas médicaux, davantage fondée sur le dialogue et la coordination directe avec les clubs, plutôt que d'imposer aux joueurs blessés de se rendre au centre de Clairefontaine pour y subir des examens supplémentaires.

Hervé Coulado, le nouveau responsable des services médicaux de l'équipe de France, est chargé de renforcer cette coopération, la coordination avec les clubs étant devenue un élément essentiel de la gestion des blessures des joueurs.

Cela est apparu clairement dans le cas de Ruben Reisser, qui a quitté le rassemblement de l'équipe après des discussions entre le club de Lens et le staff médical de l'équipe de France, une démarche qui reflète la volonté du staff actuel d'éviter les déplacements inutiles des joueurs blessés.









Cette approche diffère de certaines situations survenues sous l'ère Deschamps, dont l'épisode de Bradley Barcola en mars 2026, lorsque l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'était rendu à Clairefontaine bien qu'il eût passé une radiographie avec son club un seul jour auparavant.

La gestion de la blessure de Kylian Mbappé est venue confirmer la nouvelle orientation, l'équipe de France ayant annoncé le forfait de la star du Real Madrid, victime d'une blessure au genou face à la Turquie, et ce environ une heure seulement après la fin du match.

Cette décision reflète le souci du staff technique de ne prendre aucun risque avec les joueurs, tout en évitant de les contraindre à rester au rassemblement ou à se déplacer sans nécessité, surtout lorsque les clubs sont directement informés de leur état médical.









Il semble qu'à travers cette politique, Zidane cherche à instaurer une relation plus apaisée avec les clubs, après que les dernières années ont connu un certain nombre de désaccords autour de l'état physique des joueurs.

Le Paris Saint-Germain était entré en conflit avec le staff technique de l'équipe de France en septembre 2025 à propos de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, après que le club eut exprimé des inquiétudes quant à l'état physique de Doué, avant que le joueur ne se blesse durant le rassemblement de l'équipe.

Après sa première victoire face à la Turquie sur le score de un but à zéro, Zidane se prépare à affronter la Belgique, dans un début qui ne se limite pas aux résultats et à la tactique, mais qui porte aussi un message clair aux clubs : "La coordination et la confiance seront le mot d'ordre de la nouvelle étape de l'équipe de France".