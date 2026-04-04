Un journal madrilène : Camavinga a été catastrophique… et Díaz n'a pas suivi les consignes d'Arbeloa

Le Real Madrid a subi une défaite surprise (2-1) face à son hôte, le Real Majorque, ce samedi, lors de la 30e journée de la Liga, ce qui complique encore davantage sa tâche dans la course au titre face à son rival, le FC Barcelone.

De son côté, le journal espagnol « AS » a publié son évaluation des joueurs du Real Madrid après le match, qualifiant la performance de Camavinga de catastrophique, soulignant qu'il avait manqué de précision dans le contrôle du ballon en attaque et qu'il n'avait pas réussi à revenir rapidement en défense.

Concernant Arda Güler, le journal a mentionné qu’il avait effectué quelques bonnes passes dans le tiers offensif, notamment une passe à Mbappé en première mi-temps qui a créé une occasion franche, mais qu’il n’avait pas réussi à s’imposer.

Le Turc a également eu l'occasion de marquer sur un tir direct, brillamment repoussé par le gardien, avant d'être remplacé à la 72e minute par Tiago Petarš.

Lire aussi



Arbeloa : « Les joueurs n'ont pas compris qu'ils devaient se donner à 200 % pour gagner »

Ancienne star anglaise : Salah est brisé et a perdu confiance

Avant les États-Unis et l'Iran... Les guerres historiques qui ont eu lieu sur les terrains de la Coupe du monde

Quant à Ibrahim Diaz, il a été récompensé par une place de titulaire malgré le retour de Mbappé (et parce que Vinícius a été mis au repos au début), mais il n’a représenté aucun danger, se concentrant fortement sur les transitions défensives et manquant parfois de ce qu’Arbeloa attendait de lui : l’audace et la création d’occasions, selon le journal madrilène.

Quant à Mbappé, « AS » a souligné qu’il avait tiré deux fois au but, mais que le gardien Leo Roman avait repoussé ses tentatives en première mi-temps. Il semblait dangereux chaque fois qu’il récupérait le ballon, mais il n’a marqué aucun but.

En revanche, Bellingham a semblé fatigué pendant la demi-heure qu'il a jouée, tandis que Vinícius a tenté en vain de faire la différence après son entrée en jeu. Son absence s'est clairement fait sentir au Real Madrid, mais l'équipe royale a profité du retour de Militão et de son but.

Dans les dernières minutes, Tiago Petarš s'est montré très actif et a tout donné sur le terrain, tandis que Mastantuno n'a pas apporté grand-chose et a reçu un carton jaune, ce qui signifie qu'il sera absent pour le prochain match contre Gérone.