Dans une scène qui reflète l'esprit sportif loin de la rivalité de la compétition sur le rectangle vert, Gregor Kobel, gardien de but du Borussia Dortmund, a tenu à adresser un message d'excuses et de réconfort à Ismaël Saibari, la star du Bayern Munich, à la suite de la grave blessure dont il a été victime lors de la confrontation entre les deux équipes, qui s'est terminée sur un score nul de 2-2.

Le Bayern Munich a annoncé, ce dimanche, que le joueur marocain, âgé de 25 ans, souffrait d'une déchirure des ligaments de la cheville droite, après avoir subi une opération chirurgicale réussie, entamant ainsi un parcours de rétablissement d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour une longue période.

Kobel, âgé de 28 ans, a fait preuve d'un esprit sportif remarquable en prenant l'initiative de présenter ses excuses à Saibari, avant l'annonce officielle des détails de sa blessure, lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains.

Le gardien suisse a publié un message via la fonctionnalité des stories sur son compte « Instagram », ce dimanche, dans lequel il a dit : « Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Je te souhaite tout le meilleur, rétablis-toi vite, Ismaël ! »

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Saibari n'a pas tardé à répondre au message du gardien de but du Borussia Dortmund, le repartageant sur son compte, et écrivant : « Merci à toi, je l'apprécie vraiment ! »

Comment Saibari s'est-il blessé ?

Les détails de la blessure remontent à la 26e minute de la confrontation entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, lorsque Saibari a subi une forte entorse à la cheville droite, lors d'un contact avec Kobel sur l'un des ballons repoussés, et ce après avoir manqué une occasion dangereuse devant le but.

Le joueur marocain n'a pas pu terminer la rencontre, quittant la pelouse avec l'aide du médecin du Bayern Munich, le professeur docteur Peter Ueblacker, et du kinésithérapeute Stefan Weikert.

Après la fin du match, Saibari est apparu quittant le stade à l'aide de deux béquilles, au milieu des craintes qu'il ait subi une grave blessure, avant que les examens médicaux, environ 16 heures plus tard, ne confirment le bien-fondé de ces craintes.

Selon le journal allemand « Bild », Saibari sera absent des terrains pendant au moins trois mois, ce qui signifie la fin de sa participation avec le Bayern Munich au cours de l'année en cours, un coup dur pour le club bavarois qui se privera de l'un de ses éléments offensifs importants.

Le cauchemar des blessures frappe le Bayern

Les ennuis du Bayern Munich ne se sont pas arrêtés à la blessure de Saibari, puisque Serge Gnabry, âgé de 31 ans, a subi une blessure musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de la même confrontation, devenant le dernier à rejoindre la liste des absents de l'équipe.

Le journal « Bild » a rapporté que l'international allemand sera éloigné des terrains pour une durée comprise entre quatre et six semaines, ce qui place le staff technique devant un défi de taille au vu des blessures successives qui frappent la ligne d'attaque.

Les souffrances du Bayern Munich se multiplient avant sa confrontation attendue face à l'Atlético Madrid, mardi, en Ligue des champions, puisqu'il se privera de quatre de ses principaux éléments offensifs, à savoir Luis Díaz, qui souffre d'une déchirure des fibres musculaires de l'arrière de la cuisse gauche, et Jamal Musiala, victime d'une déchirure des fibres musculaires de l'arrière de la cuisse droite, aux côtés de Saibari et Gnabry.

Ainsi, le Bayern Munich a reçu un coup douloureux au niveau de ses options offensives, après avoir perdu quatre noms influents à un moment extrêmement sensible, tandis que Kobel a attiré tous les regards par un geste humain envers Saibari, confirmant que l'esprit sportif dépasse les limites de la compétition et de la rivalité entre les deux adversaires.