Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Un geste humain du gardien du Borussia Dortmund envers Ismael Saibari

I. Saibari
G. Kobel
S. Gnabry
V. Kompany
J. Musiala
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Ligue des Champions
Maroc
Suisse
Allemagne
Belgique
Espagne
Algérie

Un geste qui dépasse les calculs de la compétition

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Dans une scène qui reflète l'esprit sportif loin de la rivalité de la compétition sur le rectangle vert, Gregor Kobel, gardien de but du Borussia Dortmund, a tenu à adresser un message d'excuses et de réconfort à Ismaël Saibari, la star du Bayern Munich, à la suite de la grave blessure dont il a été victime lors de la confrontation entre les deux équipes, qui s'est terminée sur un score nul de 2-2.

Le Bayern Munich a annoncé, ce dimanche, que le joueur marocain, âgé de 25 ans, souffrait d'une déchirure des ligaments de la cheville droite, après avoir subi une opération chirurgicale réussie, entamant ainsi un parcours de rétablissement d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour une longue période.

Kobel, âgé de 28 ans, a fait preuve d'un esprit sportif remarquable en prenant l'initiative de présenter ses excuses à Saibari, avant l'annonce officielle des détails de sa blessure, lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains.

Le gardien suisse a publié un message via la fonctionnalité des stories sur son compte « Instagram », ce dimanche, dans lequel il a dit : « Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Je te souhaite tout le meilleur, rétablis-toi vite, Ismaël ! »

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

Saibari n'a pas tardé à répondre au message du gardien de but du Borussia Dortmund, le repartageant sur son compte, et écrivant : « Merci à toi, je l'apprécie vraiment ! »

Comment Saibari s'est-il blessé ?

Les détails de la blessure remontent à la 26e minute de la confrontation entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, lorsque Saibari a subi une forte entorse à la cheville droite, lors d'un contact avec Kobel sur l'un des ballons repoussés, et ce après avoir manqué une occasion dangereuse devant le but.

Le joueur marocain n'a pas pu terminer la rencontre, quittant la pelouse avec l'aide du médecin du Bayern Munich, le professeur docteur Peter Ueblacker, et du kinésithérapeute Stefan Weikert.

Après la fin du match, Saibari est apparu quittant le stade à l'aide de deux béquilles, au milieu des craintes qu'il ait subi une grave blessure, avant que les examens médicaux, environ 16 heures plus tard, ne confirment le bien-fondé de ces craintes.

Selon le journal allemand « Bild », Saibari sera absent des terrains pendant au moins trois mois, ce qui signifie la fin de sa participation avec le Bayern Munich au cours de l'année en cours, un coup dur pour le club bavarois qui se privera de l'un de ses éléments offensifs importants.

Le cauchemar des blessures frappe le Bayern

Les ennuis du Bayern Munich ne se sont pas arrêtés à la blessure de Saibari, puisque Serge Gnabry, âgé de 31 ans, a subi une blessure musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de la même confrontation, devenant le dernier à rejoindre la liste des absents de l'équipe.

Le journal « Bild » a rapporté que l'international allemand sera éloigné des terrains pour une durée comprise entre quatre et six semaines, ce qui place le staff technique devant un défi de taille au vu des blessures successives qui frappent la ligne d'attaque.

Les souffrances du Bayern Munich se multiplient avant sa confrontation attendue face à l'Atlético Madrid, mardi, en Ligue des champions, puisqu'il se privera de quatre de ses principaux éléments offensifs, à savoir Luis Díaz, qui souffre d'une déchirure des fibres musculaires de l'arrière de la cuisse gauche, et Jamal Musiala, victime d'une déchirure des fibres musculaires de l'arrière de la cuisse droite, aux côtés de Saibari et Gnabry.

Ainsi, le Bayern Munich a reçu un coup douloureux au niveau de ses options offensives, après avoir perdu quatre noms influents à un moment extrêmement sensible, tandis que Kobel a attiré tous les regards par un geste humain envers Saibari, confirmant que l'esprit sportif dépasse les limites de la compétition et de la rivalité entre les deux adversaires.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google