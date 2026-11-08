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La régularité de Waldemar Anton est impressionnante. Lors de la victoire du BVB contre Elversberg, il a encore brillé par les qualités que Jürgen Klopp apprécie particulièrement. Une star du Bayern doit-elle désormais craindre pour son statut en équipe d’Allemagne ?

Trois enseignements de la victoire 2-1 (0-0) du Borussia Dortmund contre le SV Elversberg. Également au programme : une confiance précieuse accordée à Felix Nmecha et une action très discutée qui fait émerger le mot malvenu de la 9e journée de Bundesliga.

Waldemar Anton montre pourquoi il enthousiasme Klopp : va-t-il prendre le dessus sur une star du Bayern ?

Ceux qui ont écouté attentivement le sélectionneur Jürgen Klopp parler, dans la semaine, de la composition du deuxième groupe de son mandat encore récent ont peut-être tendu l’oreille lorsqu’il a abordé le sujet des défenseurs centraux. « Pour moi, les deux s’imposaient comme une évidence », a-t-il notamment déclaré pour expliquer sa sélection. Mais il ne parlait pas du duo Jonathan Tah-Nico Schlotterbeck, récemment installé en équipe d’Allemagne : il faisait référence à Waldemar Anton et Malick Thiaw.

Le joueur de 30 ans du Borussia Dortmund et le défenseur de Newcastle United, de cinq ans son cadet, avaient formé la charnière de Klopp lors des deux derniers matches internationaux, contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0). « Ils ont été incroyablement bons, il faut le dire », a souligné le sélectionneur en saluant explicitement Anton et Thiaw, avant de préciser dans quels domaines, essentiels à ses yeux et à sa façon de jouer, les deux hommes avaient autant brillé.

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« Les défenseurs centraux doivent évidemment défendre avant tout, c’est leur priorité absolue. Mais pour pratiquer un certain type de football, il faut aussi accepter de jouer de cette manière. Autrement dit : si nous voulons presser haut, mais que les gars ne se sentent à l’aise que lorsqu’ils peuvent toucher la ligne de leur propre surface de réparation, nous avons un problème », a expliqué Klopp. Il voulait bien sûr dire qu’Anton et Thiaw s’étaient révélés particulièrement adaptés à sa conception d’une défense audacieuse.

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Samedi après-midi, dans un match compliqué face à une équipe d’Elversberg longtemps positionnée bas, mais constamment à l’affût des contres grâce à ses qualités offensives, Anton en a une nouvelle fois apporté la preuve. Comme il l’avait fait, non seulement pendant les 180 minutes disputées avec l’équipe d’Allemagne contre la Serbie et en Grèce, mais aussi sous le maillot du BVB depuis des mois, avec une régularité impressionnante.

BVB : Anton affiche les qualités qui impressionnent particulièrement Klopp

À plusieurs reprises, Anton est sorti de la défense à quatre avec audace pour couper les contre-attaques potentielles des joueurs de la Sarre. Son sens du timing et de l’anticipation a impressionné, tout comme son habileté dans les duels. Autre point notable : en dernier rempart, Anton a également pris de nombreuses décisions parfaitement justes et réalisé beaucoup de contres importants.

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Anton incarne en outre parfaitement l’idéal de Klopp d’une ligne défensive audacieuse, non seulement sans le ballon, mais aussi avec. Il distille régulièrement des passes verticales intelligentes qui éliminent plusieurs adversaires et trouvent les bons partenaires dans les bons espaces pour dynamiser le jeu offensif.

Getty Images

Bien sûr, Tah, le joueur du Bayern Munich, a déjà largement prouvé qu’il était lui aussi adepte d’une défense audacieuse et toujours prêt à prendre certains risques. Il n’est néanmoins nullement acquis que Tah et Schlotterbeck, associés avant la Coupe du monde puis avant la blessure du joueur de Dortmund, formeront également la charnière titulaire lors de la phase finale en Amérique du Nord.

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D’autant que Tah n’est plus, comme chacun sait, un titulaire indiscutable en club cette saison : son concurrent Min-Jae Kim l’a récemment relégué sur le banc lors de l’un ou l’autre match important. Anton possède par ailleurs un avantage sur le joueur du Bayern : il connaît encore mieux les automatismes avec Schlotterbeck, son coéquipier en club, qui semble assuré d’une place de titulaire. Les deux hommes sont encore mieux rodés. Reste donc à voir si, vendredi en Serbie, la charnière de Dortmund sera aussi celle de l’équipe d’Allemagne.

Homme du match pour le BVB : la confiance de Kovac en Nmecha porte ses fruits

Averti dès la 20e minute environ pour une faute tactique, Felix Nmecha a ensuite dû faire très attention à la manière dont il contenait les nombreuses transitions rapides d’Elversberg. Il n’était pas du tout improbable qu’une autre faute tactique l’expose à un deuxième carton jaune.

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Alors que les joueurs regagnaient les vestiaires à la pause, l’entraîneur adjoint de Dortmund, Robert Kovac, s’est ainsi vu demander par Sky s’il ne serait pas judicieux de remplacer ce milieu de terrain susceptible d’être expulsé pour un deuxième carton jaune. « Je pense qu’il est assez intelligent pour évaluer la situation », a toutefois répondu le frère de l’entraîneur principal Niko Kovac, écartant cette possibilité.

Une confiance qui, on le sait, a été récompensée. Car après la pause, c’est Nmecha qui est devenu l’homme du match pour le BVB. À la 55e minute, après un excellent travail préparatoire de Fabio Silva, il a conclu intelligemment à environ 18 mètres, battant le gardien du SVE Nicolas Kristof d’une frappe rasante et bien placée au premier poteau.

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Un quart d’heure plus tard, Nmecha a porté le score à 2-0 grâce à une frappe tout aussi belle, cette fois d’un peu plus loin (environ 25 mètres). Grâce aux deux buts de l’international allemand, le deuxième du classement a décroché une victoire 2-1 laborieuse, attendue mais âprement disputée, et extrêmement importante dans son duel à distance avec le leader, le Bayern Munich.

L’importance de Felix Nmecha pour le BVB : « Il rend ses coéquipiers meilleurs »

Faire confiance à Nmecha pour qu’il se montre assez prudent et évite un autre carton jaune était donc le bon choix de Kovac. En conférence de presse après la rencontre, ce dernier a souligné ce que le joueur de 26 ans avait une nouvelle fois apporté au jeu de Dortmund, au-delà de son doublé : « Par sa présence, son dynamisme, sa technique », il est d’une importance immense pour le BVB, a expliqué le Croate. « Il peut résoudre très vite de nombreuses situations grâce à ses rotations du corps. Cela rend ses coéquipiers meilleurs. »

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Et puisque Nmecha entre tout juste dans les meilleures années d’un footballeur, ou, comme le dit Kovac, « l’âge des performances optimales », l’auteur du doublé de samedi après-midi a même « encore une marge de progression ». Le Borussia avait mesuré l’importance de Nmecha lors des cinq matches de championnat qu’il avait manqués la saison dernière en raison d’une blessure. « On avait bien vu que notre jeu tournait un peu au ralenti », s’est souvenu Kovac. « Avec lui, nous avons une tout autre dimension. C’est pourquoi je suis heureux qu’il soit là. »

Getty Images

Même si Nmecha a déjà connu quelques passages à vide cette saison et semblé parfois un peu fatigué, Kovac ne veut pas se passer de lui, tant il est devenu une figure marquante du BVB. « Par son talent et sa technique, il est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde », a également affirmé le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, après la victoire contre Elversberg, sur Sky. « S’il y ajoute une finition comme aujourd’hui, et il a la frappe pour ça, alors ils ne sont pas nombreux à être meilleurs que lui. »

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Gregor Kobel, le gardien du BVB, a toutefois voulu s’attribuer une petite part de mérite dans le fait que Nmecha ait expédié le ballon dans les filets à 124 km/h sur son deuxième but. « C’est Felix, que voulez-vous dire ? Un joueur de classe mondiale », a salué le Suisse dans un entretien accordé à la chaîne YouTube du Borussia, avant d’ajouter avec un sourire : « Peut-être qu’il envoie les ballons comme ça au fond parce que je le pousse toujours à se dépasser à l’entraînement. »

Le mot malvenu de la journée : « point d’impact »

Précisons d’abord qu’il est évidemment très regrettable que le capitaine d’Elversberg, Lukas Pinckert, se soit blessé à la cheville lors de l’une des actions les plus discutées de cette journée de Bundesliga et ait dû quitter prématurément le terrain face au Borussia Dortmund (37e minute).

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Il faut néanmoins le souligner : l’arbitre Harm Osmers a eu parfaitement raison de ne pas adresser de carton rouge à Daniel Svensson, le joueur de Dortmund. Oui, le Suédois a heurté de plein fouet la cheville de Pinckert, semelle en avant. Selon le règlement, le « point d’impact » plaidait donc pour un rouge. Mais faire du « point d’impact » le critère décisif pour déterminer si une faute mérite un carton rouge est une dérive apparue depuis l’introduction de la VAR, qui ne tient tout simplement pas compte de la dynamique du jeu dans des situations comme celle-ci. D’autant qu’on ne discernait pas la moindre mauvaise intention chez Svensson.

Si Pinckert avait, par exemple, conduit le ballon puis fait une passe, et que Svensson, en défendant avec un tacle glissé, l’avait touché comme il l’a fait samedi après-midi alors que le ballon était déjà parti depuis longtemps, cela aurait évidemment mérité un carton rouge. Mais, dans l’action en question, la dynamique était tout autre : Svensson voulait reprendre du pied gauche une passe de Carney Chukwuemeka pour la prolonger vers le centre de la surface de réparation. C’est pourquoi le latéral gauche du BVB s’est lancé dans un tacle glissé et, élément décisif, il avait bel et bien une chance de toucher le ballon.

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Pinckert s’est interposé et a poussé le ballon du bout du pied. En l’espace de quelques centièmes de seconde, le geste de Svensson, qui visait à toucher le ballon, a donc inévitablement conduit à ce qu’il touche Pinckert à la place. Le Suédois ne pouvait tout simplement plus retirer son pied et il est évidemment très malheureux que le joueur d’Elversberg se soit blessé sur cette action. Mais qu’aurait dû faire Svensson ? En l’absence de toute intention de sa part et compte tenu de la dynamique de l’action, il s’agit certes d’une faute qui peut valoir un jaune, mais certainement pas un rouge.

Getty Images

Revenons au mot malvenu « point d’impact » : si l’on regarde plusieurs fois les images à l’écran, voire au ralenti, le contact sur la cheville, considéré isolément, paraît évidemment mériter un carton rouge. Mais juger ainsi des actions susceptibles de conduire à une expulsion en faisant totalement abstraction de leur dynamique ne peut tout de même pas servir le football.

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Le champion du monde Mats Hummels partageait justement cet avis en janvier, lorsque Svensson avait bien été expulsé pour une action similaire lors du match de Ligue des champions de Dortmund contre Tottenham Hotspur. « C’est malheureux, mais c’est ainsi que l’on arbitre actuellement. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge. C’est un rouge que l’on donne sur une image arrêtée, alors que le déroulement de l’action ne justifie pas une expulsion », avait déclaré Hummels, alors consultant pour Prime Video.

Une analyse qui pourrait s’appliquer telle quelle à l’action de Svensson samedi. Celle-ci a entre-temps suscité une vive discussion entre deux autres anciens professionnels sur le plateau de Sky. « Svensson ne voit même pas Pinckert. Il manque le ballon de deux centimètres, il veut jouer le ballon. Il ne voit ni l’adversaire ni quoi que ce soit d’autre, il veut seulement jouer le ballon […] C’est un enchaînement, ce sont des choses qui arrivent dans le football », a estimé Dietmar Hamann, jugeant tout à fait juste la décision d’Osmers de ne pas sortir le rouge. Patrick Helmes était, lui, de l’avis contraire.

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« Le point d’impact ne peut pas être plus clair, le risque de blessure ne peut pas être plus élevé. Qu’il ne l’ait pas voulu, je te l’accorde, Didi. Mais moi aussi, il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas faire et que j’ai finalement mal faites », a déclaré l’ancien attaquant international Helmes. L’ancien joueur de l’équipe d’Allemagne Hamann lui a alors répliqué en faisant référence au mot malvenu de la soirée : « Rien qu’en employant le terme “point d’impact”, tu t’es disqualifié. »

L’arbitre Osmers a pour sa part indiqué après coup sur Sky qu’après avoir vu les images, il aurait tout à fait pu donner un rouge conformément au règlement actuel. Il est bien possible qu’il l’aurait fait si la VAR était intervenue et l’avait envoyé devant le moniteur. Pour le bien du football, c’est une bonne chose que Patrick Hanslbauer soit resté silencieux depuis la salle VAR de Cologne.