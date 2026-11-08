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La régularité de Waldemar Anton est impressionnante. Lors de la victoire du BVB contre Elversberg, il s’est encore illustré par les qualités qui séduisent particulièrement Jürgen Klopp. Une star du Bayern doit-elle désormais craindre pour son statut en équipe d’Allemagne ?

Trois enseignements de la victoire 2-1 (0-0) du Borussia Dortmund contre le SV Elversberg. Au programme également : une confiance précieuse accordée à Felix Nmecha et une action très discutée qui fait émerger le mot à bannir de la 9e journée de Bundesliga.

Waldemar Anton montre pourquoi il séduit Klopp : va-t-il supplanter une star du Bayern ?

Ceux qui ont écouté attentivement le sélectionneur Jürgen Klopp parler, cette semaine, de la composition de sa deuxième liste depuis sa prise de fonctions ont peut-être dressé l’oreille lorsqu’il a abordé la question des défenseurs centraux. « Pour moi, les deux s’imposaient clairement », a-t-il notamment déclaré pour expliquer ses choix. Mais il ne parlait pas du duo Jonathan Tah-Nico Schlotterbeck, récemment installé en équipe d’Allemagne : il faisait référence à Waldemar Anton et Malick Thiaw.

Le joueur de 30 ans du Borussia Dortmund et le défenseur de Newcastle United, son cadet de cinq ans, avaient formé la charnière de Klopp lors des deux derniers matches internationaux, contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0). « Ils ont été incroyablement bons, il faut le dire », a souligné le sélectionneur en faisant explicitement l’éloge d’Anton et de Thiaw, avant de préciser les aspects essentiels, à ses yeux, de sa façon de jouer dans lesquels les deux hommes ont particulièrement brillé.

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« Les défenseurs centraux doivent bien sûr avant tout défendre. C’est leur mission numéro un. Mais pour pratiquer un certain type de football, il faut aussi accepter de jouer de cette manière. Autrement dit, si nous voulons presser haut, mais que les gars ne se sentent à l’aise que lorsqu’ils peuvent toucher la ligne de leur propre surface de réparation, nous avons un problème », a expliqué Klopp. Il voulait bien sûr dire qu’Anton et Thiaw s’étaient révélés parfaitement adaptés à sa conception d’une défense audacieuse.

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Samedi après-midi, face à une équipe d’Elversberg regroupée bas pendant une grande partie d’un match compliqué, mais constamment à l’affût de contre-attaques grâce à ses qualités offensives, Anton en a une nouvelle fois apporté la preuve. Comme il l’avait fait pendant les 180 minutes disputées avec l’équipe d’Allemagne contre la Serbie et en Grèce, mais aussi sous le maillot du BVB, avec une régularité impressionnante depuis des mois.

BVB : Anton affiche les qualités qui impressionnent particulièrement Klopp

À plusieurs reprises, Anton est sorti avec audace de la défense à quatre pour stopper les contre-attaques potentielles des Sarrois. Son sens de l’anticipation et son timing ont impressionné, tout comme son adresse dans les duels. Autre point notable : en tant que dernier défenseur, Anton a également pris de nombreuses décisions parfaitement judicieuses, réalisant plusieurs interventions décisives.

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Anton incarne en outre parfaitement l’idée que Klopp se fait d’une ligne défensive audacieuse, aussi bien sans le ballon qu’avec lui. Il distille régulièrement des passes verticales intelligentes, qui éliminent de nombreux adversaires et trouvent les bons partenaires dans les bons espaces pour dynamiser le jeu offensif.

Getty Images

Bien sûr, Jonathan Tah, le joueur du Bayern Munich, a déjà amplement prouvé qu’il savait lui aussi défendre avec audace et qu’il était toujours prêt à prendre certains risques. Il n’est pourtant nullement acquis que Tah et Schlotterbeck, qui formaient la charnière titulaire avant la Coupe du monde puis avant la blessure du joueur de Dortmund, le seront également lors de la phase finale en Amérique du Nord.

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D’autant que Tah n’est plus, cette saison, un titulaire indiscutable en club : son concurrent Min-Jae Kim l’a récemment relégué sur le banc lors de l’un ou l’autre match important. Anton possède aussi un avantage sur le joueur du Bayern : il connaît encore mieux les automatismes de son coéquipier Schlotterbeck, qui semble assuré d’une place de titulaire. Il sera donc intéressant de voir si la charnière de Dortmund sera également celle de l’équipe d’Allemagne vendredi en Serbie.

Le héros du BVB : la confiance de Kovac en Nmecha porte ses fruits

Averti d’un carton jaune pour une faute tactique après une bonne vingtaine de minutes, Felix Nmecha devait ensuite faire très attention à la manière dont il comptait contenir les nombreuses transitions rapides d’Elversberg. Il n’était pas du tout improbable qu’une nouvelle faute tactique l’expose à un second carton jaune.

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À la pause, l’entraîneur adjoint de Dortmund, Robert Kovac, a donc été interrogé par Sky sur l’intérêt de remplacer ce milieu de terrain potentiellement menacé d’une expulsion. « Je pense qu’il est assez intelligent pour évaluer la situation », a toutefois répondu le frère de l’entraîneur principal, Niko Kovac, en écartant cette idée.

Une confiance qui a, comme on le sait, été récompensée. Après la pause, c’est en effet Nmecha qui est devenu le héros du match pour le BVB. À la 55e minute, après un excellent travail de Fabio Silva, il a conclu intelligemment d’environ 18 mètres, trompant le gardien du SVE Nicolas Kristof d’une frappe rasante et précise au premier poteau.

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Un quart d’heure plus tard, Nmecha a porté le score à 2-0 d’une frappe tout aussi remarquable, cette fois d’un peu plus loin (environ 25 mètres). Grâce au doublé de l’international allemand, le deuxième du classement a décroché une victoire 2-1 attendue, mais arrachée de haute lutte et extrêmement importante dans son duel à distance avec le leader, le Bayern Munich.

L’importance de Felix Nmecha pour le BVB : « Il rend ses coéquipiers meilleurs »

Faire confiance à Nmecha pour éviter, avec suffisamment de discernement, un nouveau carton jaune était donc le bon choix de Kovac. En conférence de presse après la rencontre, le Croate a rappelé ce que le joueur de 26 ans avait apporté une nouvelle fois au jeu de Dortmund, au-delà de son doublé : « Par sa présence, son dynamisme, sa technique », il est d’une immense importance pour le BVB, a-t-il expliqué. « Il peut débloquer beaucoup de situations très rapidement grâce à ses rotations du corps. Il rend ses coéquipiers meilleurs. »

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Et parce que Nmecha entre tout juste dans les meilleures années de sa carrière de footballeur ou, comme le dit Kovac, dans « l’âge de la performance maximale », l’auteur du doublé de samedi après-midi possède même « encore une marge de progression ». Le Borussia a pu mesurer son importance lors des cinq matches de championnat qu’il a manqués la saison dernière en raison d’une blessure. « On avait bien vu que notre jeu tournait un peu au ralenti », s’est souvenu Kovac. « Avec lui, nous avons une tout autre dimension. C’est pour cela que je suis heureux de l’avoir. »

Getty Images

Si Nmecha a déjà connu quelques passages à vide cette saison et a parfois semblé un peu fatigué, Kovac ne veut pas se passer de lui, tant il est devenu un joueur déterminant pour le BVB. « En termes de talent et de technique, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde », a également déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, après la victoire contre Elversberg, au micro de Sky. « S’il ajoute à cela la finition dont il a fait preuve aujourd’hui — il possède déjà cette frappe —, peu de joueurs sont meilleurs que lui. »

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Gregor Kobel, le gardien du BVB, a quant à lui voulu s’attribuer une petite part de mérite pour le deuxième but de Nmecha, sur lequel le ballon a fini dans les filets à 124 km/h. « C’est Felix, que voulez-vous dire ? Un joueur de classe mondiale », a salué le Suisse dans un entretien accordé à la chaîne YouTube du Borussia, avant d’ajouter avec un sourire : « Peut-être qu’il marque des buts comme ça parce que je le pousse toujours à se dépasser à l’entraînement. »

Le mot à bannir de la journée : « point d’impact »

Précisons d’emblée qu’il est évidemment très regrettable que le capitaine d’Elversberg, Lukas Pinckert, se soit blessé à la cheville lors de l’une des actions les plus discutées de cette journée de Bundesliga et qu’il ait dû quitter prématurément le terrain contre le Borussia Dortmund (37e minute).

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Il faut néanmoins le souligner : l’arbitre Harm Osmers a eu parfaitement raison de ne pas infliger de carton rouge à Daniel Svensson, le joueur de Dortmund. Oui, le Suédois a touché Pinckert de plein fouet à la cheville, avec la semelle en avant. Ce qu’on appelle le « point d’impact » plaidait donc, selon le règlement, en faveur d’un carton rouge. Mais faire du « point d’impact » le critère décisif pour déterminer si une faute doit être sanctionnée d’un rouge est une dérive apparue depuis l’introduction de la VAR. Dans des actions comme celle-ci, elle ne tient tout simplement pas compte de la dynamique du jeu. D’autant qu’on ne pouvait déceler chez Svensson la moindre mauvaise intention.

Si Pinckert avait, par exemple, conduit le ballon puis fait une passe, et que Svensson, en taclant pour défendre, l’avait touché comme il l’a fait samedi après-midi alors que le ballon était déjà loin, il aurait bien sûr fallu sortir le carton rouge. Mais dans l’action en question, la dynamique était tout autre : Svensson voulait atteindre de son pied gauche une passe de Carney Chukwuemeka pour la prolonger vers le centre de la surface de réparation. Le latéral gauche du BVB a taclé pour y parvenir et, facteur décisif, il avait bel et bien une chance de toucher le ballon.

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Pinckert s’est interposé et a poussé le ballon du bout du pied. En quelques centièmes de seconde, le geste de Svensson, qui cherchait à toucher le ballon, a alors inévitablement conduit à ce qu’il touche Pinckert à la place. Le Suédois ne pouvait tout simplement plus retirer son pied et il est évidemment très malheureux que le joueur d’Elversberg ait été blessé sur cette action. Mais qu’aurait dû faire Svensson ? En l’absence de toute intention de sa part et compte tenu de la dynamique de l’action, il s’agit certes d’une faute qui peut valoir un carton jaune, mais certainement pas un rouge.

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Revenons au mot à bannir, « point d’impact » : si l’on revoit l’action plusieurs fois à l’écran, voire au ralenti, le contact sur la cheville, considéré isolément, semble bien sûr mériter un carton rouge. Mais juger ainsi des actions susceptibles d’aboutir à une expulsion, en faisant totalement abstraction de leur dynamique, ne peut pas être dans l’intérêt du football.

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C’est aussi ce que pensait le champion du monde Mats Hummels en janvier, lorsque Svensson avait bel et bien reçu un carton rouge pour une action similaire lors du match de Ligue des champions de Dortmund contre Tottenham Hotspur. « C’est malheureux, mais c’est ainsi que ces actions sont sifflées actuellement. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge. C’est un carton rouge d’arrêt sur image classique, que le déroulement de l’action ne justifie pas », avait alors déclaré Hummels, consultant pour Prime Video.

Une analyse qui pourrait s’appliquer mot pour mot à l’action de Svensson samedi. Dans le studio de Sky, celle-ci a entre-temps suscité un vif débat entre deux autres anciens professionnels. « Svensson ne voit même pas Pinckert. Il manque le ballon de deux centimètres, il veut jouer le ballon. Il ne voit ni l’adversaire ni quoi que ce soit d’autre, il veut seulement jouer le ballon […] C’est un enchaînement, ce sont des choses qui arrivent dans le football », a estimé Dietmar Hamann, pour qui Osmers avait eu parfaitement raison de ne pas sortir le rouge. Patrick Helmes était, lui, d’un avis contraire.

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« Le point d’impact ne pourrait pas être plus clair, le risque de blessure ne pourrait pas être plus grand. Qu’il n’ait pas voulu faire ça, je te l’accorde, Didi. Mais moi aussi, il y a beaucoup de choses que je n’ai pas voulu faire et que j’ai pourtant mal faites », a déclaré Helmes, ancien attaquant international. Hamann, lui aussi ancien joueur de l’équipe d’Allemagne, lui a alors rétorqué en reprenant le mot à bannir de la soirée : « Avec le terme “point d’impact”, tu t’es déjà disqualifié. »

Après le match, l’arbitre Osmers a pour sa part indiqué sur Sky qu’après avoir vu les images, et au regard du règlement actuel, il aurait effectivement pu sortir le carton rouge. Il est tout à fait possible qu’il l’aurait fait si la VAR était intervenue et l’avait envoyé devant le moniteur. Pour le bien du football, il est heureux que Patrick Hanslbauer, dans le centre VAR de Cologne, soit resté silencieux.