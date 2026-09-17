« Un avertissement au ton ferme » : Mourinho ouvre le dossier de l'intelligence des « solutions faciles » avant le derby de Madrid

Le Real Madrid se prépare à disputer l'un de ses matchs les plus importants en Liga, lorsqu'il se rendra chez l'Atlético de Madrid, dans un derby très attendu entre les deux grands clubs.

Ce genre de rencontre détermine souvent le cours d'une saison, car il ne s'agit pas seulement de trois points, mais d'un affrontement contre un concurrent direct, qui vient soit confirmer la justesse du travail accompli jusque-là, soit soulever de sérieux doutes.

Le journal « AS » affirme que la plus grande réussite de José Mourinho depuis son retour au Real Madrid a été d'unifier l'équipe. Tout le monde travaille dans une même direction, ce qui constituait l'une des plus grandes faiblesses de la saison dernière, et c'est à partir de cette unité que l'entraîneur cherche à résoudre ce qu'il a intelligemment appelé les « solutions de facilité ».

Ces « solutions de facilité » ont bien failli leur coûter de précieux points face à l'Inter Milan et à Elche, et dans une certaine mesure aussi face au Rayo Vallecano.

La cité de Valdebebas sera le théâtre, ces jours-ci, d'un débat interne animé, dans le cadre de la préparation du match contre l'Atlético de Madrid, Mourinho insistant tout particulièrement sur la nécessité de conserver le contrôle des matchs dont l'issue semble acquise, comme cela s'est produit face à l'Inter Milan et à Elche.

Il est évident que l'entraîneur n'a pas été satisfait de la prestation de l'équipe en seconde période sur la pelouse du Martínez Valero, même s'il s'est également montré satisfait de l'état d'esprit de ses joueurs dans ce match. Néanmoins, il existe une reconnaissance interne de l'existence d'aspects à corriger.

Mourinho a expliqué la chose de cette manière lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire arrachée dans les derniers instants face à Elche : « Le problème est clair. Des matchs qui semblent acquis mais qui ne le sont pas. Nous avons trois, quatre ou cinq occasions de les conclure, mais nous ne les exploitons pas. Ensuite, on dirait que l'on passe d'un sentiment de confort à une perte de contrôle du match. Bon, nous n'avons pas encaissé, mais le match était terminé. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais cela ressemble à du relâchement. »

Mourinho a déclaré : « Je préfère contrôler les matchs, et je n'aime pas céder quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'encaisser des buts, mais de ne pas céder le contrôle des matchs. Parfois, nous pouvons encaisser un but hors contexte, mais à part cela, face à Elche, nous avons perdu le contrôle du match. »

La tension garantie dans le derby de Madrid

Il n'y a guère de risque que cela se reproduise lors du match de dimanche au Wanda Metropolitano, où la tension est garantie de la première à la dernière minute, mais il s'agit d'un avertissement que l'entraîneur veut clarifier pour l'avenir.

Mourinho a réussi en un temps record à inverser la dynamique de déclin dont l'équipe a souffert au cours des deux dernières saisons, et à créer un groupe soudé. Ses messages ont trouvé un large écho tant sur le plan collectif qu'individuel, comme en témoignent les propos de tous les joueurs qui ont salué son travail.

Diomande n'a manifesté aucun signe de mécontentement durant cette période de transition sous la direction de l'entraîneur, Bellingham affiche son meilleur niveau de football, Vinícius est plus investi que jamais dans le travail collectif sur le terrain, Güler a atteint le sommet de son niveau, Ceballos livre de bonnes performances et Huijsen a retrouvé son statut.

Mourinho jouit d'une réelle crédibilité auprès de ses joueurs, et désormais, corriger cette situation qu'il a lui-même qualifiée de « relâchement » constitue pour lui une priorité.