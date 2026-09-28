Un rapport de presse espagnol a révélé, ce lundi, les signes d'une crise au Real Madrid, ayant entraîné une sanction immédiate à l'encontre d'un jeune joueur.

Le journal « Marca » a indiqué que les prémices d'une crise commençaient à se profiler à l'horizon pour l'équipe du Real Madrid Castilla, même si elle devrait se dissiper rapidement.

L'équipe réserve a connu ses premiers revers internes, ce qui a provoqué un remous à Valdebebas, où un différend a éclaté la semaine dernière entre Jorge Cestero, l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe, et Julián López de Lerma, le directeur technique, après sa mise à l'écart du onze de départ face à Sant Andreu.

La situation a nécessité l'intervention du club et, après sa résolution, le joueur n'a pas été intégré à la liste de l'équipe pour le match face à Alcorcón.

López de Lerma n'a pas caché la décision technique, bien qu'il n'ait pas dévoilé la raison de cette absence.

L'entraîneur a déclaré : « Nous nous concentrons sur le développement des joueurs. Nous voulons que tous les joueurs puissent montrer leurs qualités, être en concurrence et faire partie de l'équipe. »

L'entraîneur a également souligné l'importance qu'il accorde au milieu de terrain : « Jorge sera un joueur très important pour nous cette saison. »

Le club a décidé, de façon compréhensible, que le différend aurait des conséquences, comme cela s'est vu lors du dernier match perdu par le Castilla 2-1 face à Alcorcón.

Cette crise, bien qu'elle semble avoir été résolue, laisse en suspens la question de la durée de cette mise à l'écart, surtout à l'approche du derby de Madrid dans quelques jours, un match pour lequel il n'est pas encore clairement établi si Cestero réintégrera l'effectif de Julián.

Indépendamment de cette crise, le joueur réalise une saison remarquable (il a d'ailleurs déjà inscrit son premier but) et s'est imposé comme un joueur incontournable du Real Madrid Castilla.

De plus, il a participé à la préparation de la saison avec l'équipe première sous la direction de José Mourinho, où il était l'un des joueurs les plus en vue de l'académie, disputant même l'ensemble des quatre matchs amicaux avant le coup d'envoi de la saison.