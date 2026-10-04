Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, a convoqué un joueur de Manchester City dans le groupe de l'équipe, avant de recevoir la sélection de la République tchèque mardi prochain.

Thomas Tuchel a perdu les services du joueur de Manchester City, Nico O'Reilly, en raison d'une blessure, avant la victoire 7-0 de son équipe face à la Croatie samedi.

Selon le journal « The Sun », Rico Lewis, le latéral droit de Manchester City, a été convoqué, lui qui figurait avec la sélection anglaise des moins de 21 ans et l'a aidée à assurer sa qualification pour l'Euro des moins de 21 ans 2027.

L'Angleterre n'avait initialement appelé aucun joueur en l'absence d'O'Reilly, mais elle a désormais fait appel à Lewis.

Le latéral droit compte cinq sélections avec l'équipe première, même si la dernière remonte à novembre 2024, avant que Tuchel ne prenne les commandes.

Bien que Tuchel se soit engagé à « tout faire » pour rendre O'Reilly disponible pour le match de samedi, au cours duquel l'Angleterre a écrasé la Croatie, cela n'a pas été possible.

Il est retourné à Manchester pour passer « des examens complémentaires », probablement par précaution après avoir subi une blessure.

Cela offre à Lewis une belle occasion d'impressionner le sélectionneur de l'Angleterre, Tuchel, même s'il n'a qu'un seul match pour faire ses preuves.

Ce choix montre que le technicien allemand soutient Lewis, qui s'est le plus souvent retrouvé sur le banc de City cette saison.

C'est la première fois que Lewis rejoint le groupe de la sélection anglaise depuis près de deux ans : sa dernière apparition remonte à la rencontre face à la Grèce en novembre 2024.

La sélection anglaise avait écrasé son homologue grecque sur le score de 3-0 à l'extérieur, et Lewis évoluait au poste de latéral gauche.

Depuis, il a aidé la sélection des moins de 21 ans à se qualifier pour l'Euro de l'an prochain, en Albanie et en Serbie.