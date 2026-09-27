Le Barça a commencé à surveiller de près la situation de l'un des jeunes talents les plus prometteurs de Chelsea, après que le joueur s'est retrouvé cantonné à un rôle marginal en ce début de saison sous la houlette de Xabi Alonso, écarté du onze de départ malgré l'immense potentiel qu'il possède et les fortes attentes qui avaient accompagné son arrivée en Premier League.

Le quotidien catalan « Sport » a révélé que le Barça suit avec intérêt la crise que traverse le Brésilien Estevão avec Xabi Alonso, sur fond de frustration ressentie par le joueur en raison de son faible temps de jeu. Le journal précise que l'attaquant brésilien possède déjà des caractéristiques en adéquation avec la philosophie du club catalan, et que la direction sportive continue d'apprécier son talent depuis l'époque où il évoluait à Palmeiras.

Estevão connaît un début difficile pour sa deuxième saison avec Chelsea, n'ayant disputé que 23 minutes lors des cinq premières journées de Premier League, ses deux seules titularisations étant intervenues en matches de Coupe de la Ligue anglaise.

Selon le rapport, le joueur estime que son évolution naturelle pourrait le pousser à se décaler de l'aile droite vers un jeu plus axial, mais c'est précisément dans cette zone que se trouve Cole Palmer, ce qui accroît la difficulté d'obtenir un rôle de titulaire régulier dans le dispositif d'Alonso.

Les désaccords ne se limitent pas à l'aspect technique, puisque « Sport » souligne qu'Estevão ne souhaite pas non plus poursuivre le développement de sa masse musculaire, après y avoir été soumis lors de sa première saison en Angleterre, par crainte que cela n'affecte sa technique et sa vitesse, qui figurent parmi ses principaux points forts.

Malgré les rumeurs faisant état d'un possible départ de Chelsea, le journal a affirmé qu'Estevão et son entourage n'étudient pas actuellement ce scénario, et que le joueur lui-même a évité toute escalade publique avec Alonso, assurant lors de son passage avec la sélection du Brésil qu'il s'efforçait de se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et de donner le meilleur de lui-même lorsqu'une occasion se présente.

Le Barça avait suivi Estevão de près lors de son passage à Palmeiras, mais le club catalan ne s'était pas engagé avec force dans la course à sa signature en raison de sa situation financière de l'époque, à quoi s'ajoutait la conviction de Deco que le poste du joueur était couvert par la présence de Lamine Yamal, les ressources disponibles étant orientées vers d'autres postes.

Estevão a finalement rejoint Chelsea dans le cadre d'un transfert dont la valeur peut atteindre 61,5 millions d'euros bonus compris, mais sa situation actuelle a ramené son nom dans le viseur du Barça, qui continue de surveiller l'évolution de sa position à Londres.

En revanche, Estevão bénéficie de l'entière confiance de Carlo Ancelotti, qui le considère comme un élément important de l'avenir de la sélection du Brésil, assurant qu'il continuera de le convoquer même s'il n'obtient pas suffisamment de temps de jeu avec Chelsea.











