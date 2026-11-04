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Ligue Conférence
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Trabzonspor - SC Fribourg en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Trabzonspor vs Fribourg
Trabzonspor
Fribourg
Ligue Conférence

En Conference League, Trabzonspor affronte le SC Fribourg. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Trabzonspor - SC Fribourg : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
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Le match entre Trabzonspor et le SC Fribourg débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Trabzonspor - SC Fribourg : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Conférence entre Trabzonspor et le SC Fribourg sera diffusé en direct en Allemagne. Les options disponibles à la télévision et en streaming sont présentées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Trabzonspor et du SC Fribourg ?

Trabzonspor reste sur un bilan parfait lors de ses cinq derniers matches officiels : cinq victoires, aucune défaite. Le club a récemment battu Gaziantep FK 2:0 en Süper Lig. Auparavant, il avait signé une impressionnante victoire 3:4 sur le terrain de Rizespor, ainsi qu’un succès 2:0 contre Heart of Midlothian en Ligue Conférence. Au total, Trabzonspor a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que 4 sur cette période, une performance défensive rassurante.

Le bilan de Fribourg sur ses cinq derniers matches est de deux victoires, aucun nul et trois défaites. Son dernier succès est une victoire 1:2 à Augsbourg en Bundesliga ; auparavant, Fribourg avait éliminé Wolfsburg en Coupe sur le score de 3:2. Les trois défaites, contre le Bayern Munich (1:3), l’AS Monaco (0:3) et le Bayer Leverkusen (1:2), montrent que Fribourg éprouve encore des difficultés face aux adversaires plus forts. En cinq matches, Fribourg a marqué 8 buts et en a encaissé 11.

TRS

TRS - Forme

KUP
V2-4
BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCF

SCF - Forme

B04
D2-1
ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Trabzonspor - SC Fribourg : compositions d’équipe

Trabzonspor vs Fribourg Équipes probables

Entraineur

  • T. Reis

Trabzonspor - SC Fribourg : forme récente

TRS

TRS - Forme

KUP
V2-4
BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCF

SCF - Forme

B04
D2-1
ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Trabzonspor - SC Fribourg : bilan des confrontations directes

Trabzonspor - SC Fribourg : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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