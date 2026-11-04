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Trabzonspor - SC Fribourg : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Papara Park

Le match entre Trabzonspor et le SC Fribourg débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Trabzonspor - SC Fribourg : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Conférence entre Trabzonspor et le SC Fribourg sera diffusé en direct en Allemagne. Les options disponibles à la télévision et en streaming sont présentées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Trabzonspor et du SC Fribourg ?

Trabzonspor reste sur un bilan parfait lors de ses cinq derniers matches officiels : cinq victoires, aucune défaite. Le club a récemment battu Gaziantep FK 2:0 en Süper Lig. Auparavant, il avait signé une impressionnante victoire 3:4 sur le terrain de Rizespor, ainsi qu’un succès 2:0 contre Heart of Midlothian en Ligue Conférence. Au total, Trabzonspor a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que 4 sur cette période, une performance défensive rassurante.

Le bilan de Fribourg sur ses cinq derniers matches est de deux victoires, aucun nul et trois défaites. Son dernier succès est une victoire 1:2 à Augsbourg en Bundesliga ; auparavant, Fribourg avait éliminé Wolfsburg en Coupe sur le score de 3:2. Les trois défaites, contre le Bayern Munich (1:3), l’AS Monaco (0:3) et le Bayer Leverkusen (1:2), montrent que Fribourg éprouve encore des difficultés face aux adversaires plus forts. En cinq matches, Fribourg a marqué 8 buts et en a encaissé 11.

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