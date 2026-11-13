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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images
Tim Ursinus
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« Tout à fait disposé à ouvrir les cordons de la bourse cet hiver » : le supposé plan de transferts du BVB dévoilé

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Le BVB prévoirait de se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver.

Selon le podcast de Bild « Dortmund Insider », les dirigeants, autour du directeur sportif Ole Book, souhaitent étoffer l’effectif en défense centrale.

Aucun nom précis n’est cité. Il serait toutefois bien possible que le Borussia recrute aussi en 2. Bundesliga, un championnat que Book connaît parfaitement depuis son passage au SV Elversberg.

Le club disposerait par ailleurs d’une marge de manœuvre financière. « Si l’on trouve un joueur qui convainc tous les dirigeants et qui peut aider le BVB à court terme, le club est tout à fait prêt à ouvrir son portefeuille cet hiver », a déclaré Maximilian Wessing, journaliste de Bild.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton et Joane Gadou forment cette saison le trio titulaire de la défense à trois privilégiée par l’entraîneur Niko Kovac. Ramy Bensebaini, Filippo Mane, l’un des gagnants de la préparation, et Luca Reggiani sont également disponibles. Ce dernier pourrait toutefois quitter le club cet hiver.

Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images

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Une demande de transfert aurait été formulée : Reggiani va-t-il quitter le BVB ?

Le jeune Italien était déjà considéré comme un candidat au départ cet été. Les grands clubs de Serie A seraient les premiers intéressés. Comme Sky l’a récemment rapporté, l’agent de Reggiani a déjà fait part à la direction de Dortmund du souhait de départ de son client. Le joueur de 18 ans serait mécontent de sa situation actuelle en raison de son faible temps de jeu.

Reggiani n’a joué que deux fois avec l’équipe première cette saison. Il a en revanche disputé huit rencontres avec les moins de 23 ans en Regionalliga et en UEFA Youth League. Pour Mane non plus, les choses n’ont guère avancé jusqu’ici. Après être entré en jeu lors des deux premières journées de Bundesliga et avoir disputé l’intégralité des 90 minutes du match du premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le HEBC Hambourg, il a d’abord été écarté par une blessure musculaire. Depuis, lui aussi n’a retrouvé du temps de jeu qu’avec l’équipe réserve.

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Reste toutefois à savoir si le BVB ne devrait pas plutôt concentrer ses recherches sur le côté droit de la défense. Depuis le départ de Yan Couto cet été, Julian Ryerson est le seul arrière droit de métier de l’effectif. Maximilian Beier a notamment dépanné dernièrement au poste de piston.

Lors de la victoire 2-1 contre le SV Elversberg avant la trêve internationale, Kovac est passé, à la surprise générale, à une défense à quatre et a aligné Gadou au poste d’arrière droit, tandis que Ryerson était laissé au repos après avoir joué en Ligue des champions contre le Real Betis.

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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