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Le BVB prévoirait de se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver.

Selon le podcast de Bild « Dortmund Insider », les dirigeants, autour du directeur sportif Ole Book, souhaitent étoffer l’effectif en défense centrale.

Aucun nom précis n’est cité. Il serait toutefois bien possible que le Borussia recrute aussi en 2. Bundesliga, un championnat que Book connaît parfaitement depuis son passage au SV Elversberg.

Le club disposerait par ailleurs d’une marge de manœuvre financière. « Si l’on trouve un joueur qui convainc tous les dirigeants et qui peut aider le BVB à court terme, le club est tout à fait prêt à ouvrir son portefeuille cet hiver », a déclaré Maximilian Wessing, journaliste de Bild.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton et Joane Gadou forment cette saison le trio titulaire de la défense à trois privilégiée par l’entraîneur Niko Kovac. Ramy Bensebaini, Filippo Mane, l’un des gagnants de la préparation, et Luca Reggiani sont également disponibles. Ce dernier pourrait toutefois quitter le club cet hiver.

Getty Images

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Une demande de transfert aurait été formulée : Reggiani va-t-il quitter le BVB ?

Le jeune Italien était déjà considéré comme un candidat au départ cet été. Les grands clubs de Serie A seraient les premiers intéressés. Comme Sky l’a récemment rapporté, l’agent de Reggiani a déjà fait part à la direction de Dortmund du souhait de départ de son client. Le joueur de 18 ans serait mécontent de sa situation actuelle en raison de son faible temps de jeu.

Reggiani n’a joué que deux fois avec l’équipe première cette saison. Il a en revanche disputé huit rencontres avec les moins de 23 ans en Regionalliga et en UEFA Youth League. Pour Mane non plus, les choses n’ont guère avancé jusqu’ici. Après être entré en jeu lors des deux premières journées de Bundesliga et avoir disputé l’intégralité des 90 minutes du match du premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le HEBC Hambourg, il a d’abord été écarté par une blessure musculaire. Depuis, lui aussi n’a retrouvé du temps de jeu qu’avec l’équipe réserve.

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Reste toutefois à savoir si le BVB ne devrait pas plutôt concentrer ses recherches sur le côté droit de la défense. Depuis le départ de Yan Couto cet été, Julian Ryerson est le seul arrière droit de métier de l’effectif. Maximilian Beier a notamment dépanné dernièrement au poste de piston.

Lors de la victoire 2-1 contre le SV Elversberg avant la trêve internationale, Kovac est passé, à la surprise générale, à une défense à quatre et a aligné Gadou au poste d’arrière droit, tandis que Ryerson était laissé au repos après avoir joué en Ligue des champions contre le Real Betis.