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imago-sport-1083688821.jpgPressinphoto
Rian Rosendaal
Traduit par

Ter Stegen présente ses excuses à la veille de Pays-Bas - Allemagne

Pays-Bas vs Allemagne
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UEFA Nations League A
M. ter Stegen

Marc-André ter Stegen a présenté ses excuses à Manuel Neuer à la veille de Pays-Bas - Allemagne en Ligue des nations. Le prédécesseur du gardien de l’Ajax est récemment devenu père, mais n’avait encore rien entendu de la part de Ter Stegen.

« Manuel est récemment devenu père pour la deuxième fois, donc je dois aussi le féliciter. Je ne l’ai pas encore fait. Désolé ! », a déclaré Ter Stegen mercredi lors d’un point presse, dans des propos relayés par BILD.

Ter Stegen s’était entretenu pour la dernière fois avec Neuer plus tôt cette année. « Nous nous sommes vus pendant de courtes vacances. Mais c’était encore avant la Coupe du monde, donc cela remonte déjà à quelque temps », a précisé le gardien allemand, qui devrait débuter contre les Pays-Bas.

« C’est évidemment formidable pour lui qu’il soit en bonne santé et qu’il puisse encore jouer. C’est aussi ce que je lui souhaite. Manuel est une légende du football allemand », a ajouté Ter Stegen, uniquement élogieux envers Neuer, désormais âgé de quarante ans.

Neuer a pris sa retraite internationale après une Coupe du monde au déroulement dramatique pour l’Allemagne. Le quadruple champion du monde a été éliminé en seizièmes de finale aux tirs au but par le Paraguay.

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Ter Stegen, fort de 44 sélections depuis 2012, est le premier choix du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. Ce sera la première fois depuis 2025 que le gardien de l’Ajax aura du temps de jeu en sélection nationale.

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