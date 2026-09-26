Ter Stegen perd sa place de titulaire avec l’Allemagne : voici pourquoi

Jürgen Klopp a donné son avis honnête sur Marc ter Stegen. Le sélectionneur de l’Allemagne reconnaît que le gardien de l’Ajax a connu quelques moments malheureux dans la relance jeudi contre les Pays-Bas (1-1), mais selon Klopp, cela n’enlève rien à sa prestation.

« J’ai entendu que Marc avait été jugé de manière critique et cela m’a un peu surpris », a raconté Klopp samedi lors de sa conférence de presse. « Il a réalisé un excellent match dans le but. Oui, c’est vrai qu’il a raté quelques passes, mais ce genre de chose arrive. »

Klopp a également souligné que Ter Stegen avait justement maintenu l’Allemagne à flot à plusieurs reprises contre les Pays-Bas. « Je suis critique envers lui à 0,0 %. Je suis vraiment très satisfait de sa prestation », a clairement fait savoir l’ancien entraîneur, entre autres, du Borussia Dortmund et de Liverpool.

Pourtant, Ter Stegen ne sera pas dans le but dimanche contre la Grèce. Alexander Nübel (Besiktas) aura sa chance de la part de Klopp, mais le sélectionneur insiste sur le fait que ce choix n’a absolument rien à voir avec la prestation de Ter Stegen contre les Pays-Bas. « Alex joue demain, mais pas à cause de ce que Marc a montré. »

Selon Klopp, Nübel a tout simplement mérité sa chance. « Tous les trois gardiens font ici une impression sensationnelle. J’espère qu’Alex en profitera et qu’il fera idéalement en sorte demain que nous gardions notre cage inviolée », a déclaré le sélectionneur, qui a également retenu Finn Dahmen du FC Augsbourg dans sa liste.

Pour Ter Stegen, le duel contre les Pays-Bas marquait son retour en sélection allemande après une longue période durant laquelle les blessures l’ont handicapé. Avant ce retour, le gardien avait déjà expliqué à quel point son retour avec Die Mannschaft comptait pour lui.

« Pour moi, c’est toujours particulier d’être de retour ici, surtout après une période durant laquelle les choses ne se sont pas passées comme je l’avais imaginé », avait auparavant déclaré Ter Stegen à Sky Sport. « Quand votre corps vous lâche, vous l’appréciez d’autant plus quand vous pouvez finalement vous retrouver à nouveau ici. »