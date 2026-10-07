Aurélien Tchouaméni, joueur du Real Madrid et de l'équipe de France, a désigné 3 de ses compatriotes comme favoris pour remporter le Ballon d'Or 2026, affirmant que la récompense devait revenir à la France.

Lors d'un entretien avec la chaîne « France 24 », en réponse à une question sur le joueur à qui il accorderait sa voix s'il avait le droit de voter, Tchouaméni a déclaré : « Question difficile, car il y a de nombreux joueurs qui la méritent. »

Et de poursuivre : « Kylian Mbappé a réalisé une saison exceptionnelle, et je pense qu'il la mérite, tout comme Ousmane Dembélé après ce qu'il a montré avec Paris et son nouveau sacre en Ligue des champions. Il y a aussi Michael Olise. »

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Interrogé pour savoir si ses choix se limitaient aux joueurs français, il a répondu : « Oui, bien sûr, le Ballon d'Or doit revenir à la France. »

La cérémonie du Ballon d'Or, dans sa soixante-dixième édition, se tiendra le 26 octobre sur la scène du Palladium à Londres. C'est la première fois que la capitale britannique accueille la cérémonie, en hommage à Stanley Matthews, premier lauréat de la récompense en 1956.

Dembélé défend son titre après avoir été sacré lors de l'édition 2025, devenant ainsi le sixième Français à la remporter.

Le trio cité par Tchouaméni dispose d'arguments de poids. Dembélé a mené le Paris Saint-Germain à conserver son titre en Ligue des champions, après la victoire face à Arsenal aux tirs au but en finale à Budapest, et a lui-même marqué le penalty qui a permis d'égaliser.

Quant à Mbappé, il a terminé la saison avec 50 buts et 10 passes décisives, avec le Real Madrid et l'équipe de France, et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 22 buts, mais sa saison s'est achevée sans titre, tandis qu'Olise a été élu meilleur joueur du championnat d'Allemagne et a battu le record de Pelé du nombre de passes décisives sur une seule édition de la Coupe du monde, avec 7 passes.



