"T'es un Playmobil", Quand Thierry Henry trolle un collègue

Micah Richards a été critiqué en direct par Thierry Henry pour sa coupe de cheveux comparée à celle de Jude Bellingham

L'ancien défenseur de Manchester City, Richards, est connu pour être très attentif à sa ligne de cheveux et on dit qu'il dépense 600 livres sterling pour trois coupes de cheveux par semaine ! Malgré ces efforts, ses cheveux ne poussent pas beaucoup et on les compare à ceux de Bellingham, car les deux hommes ont un style très similaire.

L'article continue ci-dessous

A la grande déception de Richards, Jamie Carragher a pris parti pour Bellingham : "Oh, je suis pour Jude".

Cependant, l'animatrice de CBS Sports, Kate Abdo, est venue à la rescousse de Richard, ce qui lui a redonné le sourire : "Non, j'irais pour toi, Micah ! Micah est un peu plus vif. Regarde le fondu, mec, regarde le fondu".

Cependant, lorsque Henry s'est joint à la fête, il s'est approprié Richards avec sa réponse hilarante !

"Ce n'est pas comme si je pouvais parler", a commencé l'ex-star d'Arsenal, qui est complètement chauve. "Il suffit de regarder la forme de mon crâne ! Il n'y a pas de ligne. Tu ressembles à un playmobil ! Parfois, il faut savoir rester dans son couloir".

Richards a éclaté de rire à cette comparaison inhabituelle et a demandé : "Alors quoi, vous êtes la voie chauve ?"

"Exactement !" rétorque Henry. "Personne n'est en compétition avec moi !